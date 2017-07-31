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 Kağıtsporlu haltercilerden Rize’de iki derece

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 Kağıtsporlu haltercilerden Rize’de iki derece
Kağıtsporlu halterciler, Rize'de düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'nda iki derece kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı 15 Temmuz Şehitleri Ferdi Halter Şampiyonası, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Rize’de yapıldı. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılan şampiyonada 45 ilden, 384 bay ve 155 bayan olmak üzere toplam 539 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu yıldız ve 15 yaş altı haltercilerde katıldı.

U15, +77 kiloda podyuma çıkan Mert Özgür Altun koparmada 102, silkmede 122, toplamda ise 224 kilo kaldırarak grubunda Türkiye ikincisi oldu. Kocaeli Büyükşehirli Bayan U15 haltercilerden 85 kiloda Aydanur Mert ise koparmada 55 kilo, silkmede 65, toplamda ise 120 kilo kaldırarak grubunda Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren haltercilere madalyaları törenle verildi.

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