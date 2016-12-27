  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli 3 °C

Kağıtsporlu izciler, -40 derecede şehitleri andı

»
Kağıtsporlu izciler, -40 derecede şehitleri andı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri, Sarıkamış’ta şehit düşen binlerce vatan evladını, harekatın 102. yılında dualarla andı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor izcilik branşı Sarıkamış harekatı sırasında Allahuekber dağlarında donarak şehit düşen mehmetçiklerin anısına, harekatın 102. yılında -40 derecede dualarla andı. Allahuekber dağlarında şehit düşen mehmetçiklerin anısına izciler, 3 bin metre rakımlı Allahuekber dağları Milli Parkı bölgesinde kamp kurdu. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Allahuekber şehitlerini anma milli bilinç kampına Kağıtspor izci liderlerinden İsmail Önder Samur, Muhammet Ertop, Ertan Silan ve izci gönüllülleri katılırken, Balkan ülkeleri, Lübnan, Filistin, Suriye, ve Kerkük’ten de izci ve liderler katıldı. 

Kağıtsporlu izciler, Bardız köyünden Allahuekber dağlarının 3 bin metre yüksekliğinde bulunan ve şehitliklerin bulunduğu Kaynak Yayla bölgesine 10 kilometrelik bir tırmanış sonucu ulaştı. Hava sıcaklığının gece -40 dereceyi bulduğu bölgede kurdukları çadırlarda konakladılar. Şehitliklerin bulunduğu yerlere giderek, dedelerinin şehit oldukları noktalarda dua etti. İzciler, cepheye giden ve seve seve canını veren, toprağı vatan yapan bir nesli saygıyla anarak minnetlerini sundular.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli27 Aralık 2016 Salı 11:11
  • Yılbaşında hava nasıl olacak?27 Aralık 2016 Salı 11:00
  • Engelli öğrenciler 15 Temmuz’u böyle resmetti27 Aralık 2016 Salı 10:45
  • İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı27 Aralık 2016 Salı 09:58
  • Suriyeli çocuklar için atkı ve bere örüyorlar27 Aralık 2016 Salı 09:04
  • Mehmet Akif Ersoy’u anma programı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:10
  • Ciğerinin yarısını amcasına verdi26 Aralık 2016 Pazartesi 18:35
  • Gölcüklü öğrencilerden askerlere mektup26 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Sporcu sağlığı performans test ve analiz merkezinde yoğun çalışma26 Aralık 2016 Pazartesi 15:56
  • Hava muhalefetine rağmen üst yapı hizmetleri devam ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 15:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Topel’in peşini bırakmayalım
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti