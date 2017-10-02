Kağıtsporlu Neslihan, Slovenya’da altın madalya kazandı

Slovenya'nın Lasko şehrinde devam eden Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda ferdi müsabakalar sona erdi. Slovenya’daki şampiyonada milli takım adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu Neslihan Kavas, zorlu rakiplerini geçerek zirveyi yine kimseye bırakmadı. 30 Eylül Cumartesi günü sona eren ferdi müsabakalar sonrası madalya kazanan sporcular kürsüye çağrılarak madalyalarını aldı. Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımımız turnuvada 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyona takım müsabakaları ile devam ediyor.