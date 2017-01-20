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Kağıtsporlu Okçular İstanbul’da yarıştı

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Kağıtsporlu Okçular İstanbul’da yarıştı
Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel okçuluk müsabakalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Okçular da katıldı. 

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel okçuluk yarışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu geleneksel okçular da katıldı. İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara 14 kulüpten, 200 sporcu katıldı. 30 Büyükşehir Kağıtsporlu sporcunun da yer aldığı turnuvayı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da izledi. Mehter takımı gösterileriyle başlayan turnuva Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. 

Müsabakaların ardından konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İyi okçu olmak, sadece hedefi vurmak değil, attığı zaman 'Sen atmadın, Allah attı' ayeti kerimesinin anlamına da vakıf olmaktır. Yani okçuluğun da ötesinde, bu dünyada kadir-i mutlak olan yalnız Allah'tır bilincine sahip olmak, sonuna kadar gayret, aynı zamanda da sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak” dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, ”İşte okçuluğun bizim kültürümüzdeki yeri böylesine anlamlı ve değerli.Bu çalışmaların sadece birer spor etkinliği olmaktan çok daha öte çalışmalar olduğunu düşünüyorum, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, emeği geçenlere tekraren teşekkür ediyorum" dedi.

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