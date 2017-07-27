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Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti

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Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti
Aksaray’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü yıldız judo takımı 19 madalya kazanarak il sırlamasında birinciliği elde etti.

6 Altın, 5 Gümüş, 8 Bronz madalya kazanan Kağıtsporlu judocular, önceki iki sene de olduğu gibi yıldızlar kategorisinde 2017 yılını yine birinci sırada bitirdi.

70 ilden 500 erkek ve 328 kız sporcunun rekor katılımıyla Aksaray ilinde gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor fırtınası esti. Hasandağ Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, Büyükşehir Kağıtspor Kulübü yıldız judocuları oldukça başarılı maçlar çıkardı. 6 Altın, 5 Gümüş, 8 Bronz ile 19 madalya kazanan judocular gelecek için umut verdi.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judoculardan Yaren Kömürcü ( 36 Kg ), Özge Sarıgül ( 44 Kg ), Sıla Ersin ( 52 Kg ), Enes Çakan ( 38 Kg ), Emre Karaduman ( 50 Kg ), Hidayet Adıyaman ( 60 Kg ), Ece Atasoy ( 32 Kg ) şampiyonluğu elde etti. Duygu Yener ( 48 Kg ), Ayşenur Budak ( 52 Kg ), İbrahim Demirel ( 38 Kg ), Hamza Akpınar ( 50 Kg )ikincilik kürsüsüne çıkarken Ayşenur Sülün ( 32 Kg) , Merve Azak ( 40 Kg ), Ada Aleyna Arabacı ( 44 Kg ), Hilal Özbek ( 44 Kg ), Buket Nur Karabulut ( 48 Kg ), Seda Gürsoy ( 63 Kg ), Barış Mert Çelik ( 38 Kg ), Münir Ertuğ (+73) bronz madalya kazandı.

11 SPORCU DAVET EDİLDİ

Elde edilen sonuçlarla birlikte yıldızlar kategorisinde 2015 ve 2016 yılında olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocularımız 2017 yılını da birinci sırada bitirdi. 2015 yılında bu kategoride 4 altın, 4 bronz ile 8 madalya, 2016 yılında ise bu kategoride 3 altın, 4 gümüş, 7 bronz ile 14 madalya kazanmıştık. Öte yandan 29-30 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’na Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nden 11 sporcu davet edildi. Kağıtsporlu judocuların ülkemizdeki başarılarını balkan şampiyonasında da sürdürmesi bekleniyor.

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