Kahraman, 4 yıl daha Basketbol İl Temsilcisi

Yavuz Bilgin’in görevinden ayrılması ile 18 ay önce Basketbol İl Temsilciliği’ne atanan Cengiz Kahraman, 4 yıl daha bu görevinin başında olacak.

Kahraman, Basketbol Federasyonu’nda yapılan seçimlerden sonra da yeni dönemde de İl Temsilcisi olarak görev yapacak.

TEK İSİM BİLDİRİLDİ

Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüğü, Basketbol İl Temsilciliği için Basketbol Federasyonu’na isim bildirmesi gerekiyordu. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, sadece Cengiz Kahmaran’ın ismini bildirdiği öğrenildi. Cengiz Kahraman’ın atama yazısı da önceki gün geldi. 4 yıl daha bu görevi yapacak olan Kahraman, “Yeniden bu göreve atanmamdan dolayı çok büyük mutluluk yaşıyorum. En yakın zamanda kulüp yöneticilerini bir araya getirip, basketbolda neler yapabiliriz, bunları masaya yatıracağız” dedi.