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Kahraman polis Fethi Sekin'in ilk görevi Kocaeli'ymiş

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Kahraman polis Fethi Sekin'in ilk görevi Kocaeli'ymiş
İzmir’de şehit olan Fethi Sekin’in 22 yıllık polis arkadaşı: İlk görev yerimiz Kocaeli'ye borç para bulup gidebilmiştik. Hep ‘Şehit olacağım, Türkiye benden bahsedecek’ derdi.

İzmir Adliyesi'nde olası bir katliamı canı pahasına önleyen Fethi Sekin'le aynı sınıfı, aynı sırayı ve aynı ranzayı paylaşan can dostu Ayarcı, ilk görev yerlerinin Kocaeli olduğunu söleyip, kahraman arkadaşını anlattı. Arkadaşıyla birlikte yaşadığı anıları anlatırken zaman zaman duygulanan 22 yılık polis memuru Mehmet Faysal Ayarcı şunları anlattı:

"İLK GÖREV YERİMİZ KOCAELİ"
 "1994'te kazandığım Samsun 19 Mayıs Polis Okulu'na gitmek üzere Diyarbakır'da otobüse bindim. Fethi de Elazığ'da bindi otobüse. Aynı otobüsle gittik Samsun'a.. Beraber okula adım attık. Nizamiyeden içeri girdik. İkimizi aynı sınıfa verdiler.
 
 Bin 600 kişilik okulda aynı sınıfa denk düştük. Sonrasında 'Aynı koğuşu paylaşacaksınız' dediler. O Elazığlı, ben Diyarbakır Silvanlı, kaderin bizi birleştirdiği yer Samsun oldu. Kurada ilk yerimiz Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube çıktı.
 
 Fethi'nin de benim de paramız yoktu. Borç para bulup öyle gittik Kocaeli'ye. Kocaeli'de trafikte başladık. Beni bir süre sonra terör şubeden istediler. Fethi çok üzüldü. Terör şubeye geçmek istiyordu. 'Ben özel harekâtçı olacağım, çatışacağım ve şehit mertebesine varacağım' derdi. Ama birim önemli değilmiş önemli olan yürekmiş. Şehit olacağını ve tüm ülkenin ondan bahsedeceğini söylerdi. Dediği oldu. Türkiye onun kahramanlığını konuşuyor.
 
FETÖ, YOLUNA TAŞ KOYDU
 Fethi'nin görev yeri, emniyetteki Fetullahçı polisler tarafından tam 6 kez değiştirildi. O, terör şubeye geçmek istiyordu ama FETÖ'cüler buna engel oluyordu."
 
ADI, ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ CADDEYE VERİLDİ
Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'nin isminin "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi" olarak değiştirildiğini açıkladı. Açıklamada Sekin'in ailesi ile şehit mübaşir Musa Can'ın ailesi için bankada hesap açılarak yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
 
POLİS OKULUNUN 'EFSANE'Sİ
19 Mayıs Samsun Polis Okulu yıllığında Fethi Tekin için arkadaşları şöyle yazmış: "Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip mert, Gakkoş'u.... Karakteriyle, hoş gülüşüyle asla unutmayacağız."

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