Kahraman Şehide Kocaeli’nin vefası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in yaşarken hayali olan Kültür Merkezi’ni memleketi Niğde’nin Çukurkuyu Beldesi'ne kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi’yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu beldesine “Ömer Halisdemir Parkı” açmıştı. Büyükşehir Belediyesi darbenin sene-i devriyesinde yine Çukurkuyu beldesine bu kez Ömer Halisdemir’in çocuklar için bir kütüphane ve müze açma hayalini gerçekleştirerek “Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ni” kazandırdı. Bugün Kocaeli protokolü Niğde’ye giderek açılışı gerçekleştirdi. Açılış öncesinde kent protokolü Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Kabristan da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Halisdemir için Kuran-ı Kerim okudu.

KOCAELİ PROTOKOLÜ NİĞDE’DE

Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde gerçekleşen açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek,AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP il Başkanı Cengiz Sarıbay, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP il başkanı Mustafa Nazlıgül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder, Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, DSP PM Üyesi Yakup Kalmuk, Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir katıldı.

BAŞINI DİK TUT EĞME BABA

Açılış öncesinde Ömer Halisdemir için yazılan “30 Kuş” şiirinin okunduğu sinevizyon gösterisi izletildi. Katılımcılar oldukça duygusal anlar yaşadı. Programın açılış konuşmasını Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir yaptı. Halisdemir, “Bugün bizim burada tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmamızın sebebi şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği fedakarlıktır. 15 Temmuz gecesi ülkemize yapılan hain bir kalkışmaydı. Cumhurbaşkanımızın halkı sokaklara çağırması, ağabeyimin ‘önce vatan diyerek’ darbe için gelen haini alnından vurarak öldürmesi sonucunda bizleri ve Türk milletini şereflendirdi. Allah ondan razı olsun. Baba, akrabasına bile toprak sattırmayan Ömer Halisdemir, haine toprak verir mi? Sen demedin mi baba? ‘Benim şapkamı öne eğmeyin’ diye. İşte baba o hainler o gece don atletle dışarı çıktı. Senin oğlun al bayraklı tabuta sarıldı. Başını dik tut eğme baba. Bizler Çukurkuyu’nun zor şartlarıyla yeri geldi sadece keçi peyniriyle beslendik. Babamın çobanlık yaptığı dönemde. Hem okul okutup, hem babama yardım ediyorduk. Şehidimiz cesur biriydi. Ailede herkes onu örnek alıyordu” şeklinde konuştu.

YOLUMUZ ALLAH YOLU OLSUN

Halisdemir, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ni Çukurkuyu kasabasına değil tüm Türkiye’ye kazandırmıştır. Katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na şükran sunuyoruz. Türkiye’den ya da yurt dışından gelemeyip dua eden herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz zalimlere korku, yolumuz Allah yolu olsun” ifadelerini kullandı. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halden ve durumdan anlayan bir belediye. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ömer Halisdemir’in unutulmaması lazım. Herkese örnek teşkil etti. Ömer vatan, millet nasıl sevilir hepimize bunu öğretti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi hep destekledi ve yanımızda oldu."

HER BABA YİĞİDİN HARCI DEĞİL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ömer Halisdemir kardeşimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehitler ölü değil, Ömer Halisdemir kardeşimiz şu an ruhaniyetiyle bizimle ben hissediyorum onu. Rabbimiz ‘onlara ölü demeyin’ diyor. Belki siz farkında değilsiniz. Vatan için gözünü kırpmadan, hiç tereddüt etmeden canını vermesi her baba yiğidin harcı değil. O iman işi. İman olmadan olmaz. Onu yetiştiren Fadimaana ve Hasan Hüseyin amca onu inançla yetiştirdi. Bu parkımızı ve kültür merkezimizi onun adına severek ve inanarak yaptık. Bu bizim için onur. Bize bunun için izin veren ailesine teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonra bu kültür merkezi ve belde de yetişen her çocuğumuz bir Ömer Halisdemir olsun” diye konuştu.

OLUK OLUK KAN AKACAKTI

Karaosmanoğlu şunları kaydetti: “Eğer Ömer Halisdemir olmasaydı. Biz bugün burada olamayacaktık. Oluk oluk kan akacaktı. Şehitlerimiz kahramanca göğsünü gerdi. Bizler evlatlarımızı Ömer Halisdemir gibi yetiştireceğiz. Onlara şehitliği, adete bir düğün, bir aşk olarak öğreteceğiz. Şehit olmak herkese nasip olmaz. O yüzden şehitlik özlenmeli arzu edilmeli. Herkes şehit anası ve babası olamaz. Sevinçliyim çünkü Ömer Halisdemir şehit olunca ülkede binlerce çocuğa Ömer Halisdemir ismi verildi. Ömer Halisdemir’ler yetiştireceğiz ki bu ülkeye korku verenler yan bakmaya bile cesaret edemesin. Allah bizi vatansız ve bayraksız bırakmasın. Ömer Halisdemir’lerimizi çoğaltsın. Biz bu dua ile bu eserleri yaptık. Ailemiz bizden ne isterse yapmaya da hazırız. Geçen sene Ömer Halisdemir’in ağabeyi bana dedi ki: ‘Ömer’in bir hayali vardı. Emekli olunca burada gençler için bir müze, bir kütüphane yapmak istiyordu’. Onun isteği bizim için emirdir dedik. Kültür Merkezi’ni Çukurkuyu’muza kandırdık.

GELECEK NESİLLER TANIYACAK

Yapının gençlik merkezi bölümünde ise kütüphane, derslikler ve bilgi iletişim odası gibi gençlerin faydalanacağı bölümler bulunuyor. Bu alan, Kültür Merkezi’ne gelecek gençlerin, hem 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman askerimizi yakından tanıma fırsatı sunacak hem de eğitimlerine katkı sağlayacak kitap, bilgisayar gibi imkânlara sahip olabilecek. Kültür Merkezi’nde ayrıca otopark da bulunuyor. Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nın yakınında yer alan 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi.

ÖZEL EŞYALARI SERGİLENECEK

Şehit Halisdemir Kültür Merkezi aynı zamanda Müze ve gençlik merkezi olarak hazırlandı. Müze alanında Şehit Halisdemir’in üniforması, şapkası gibi özel eşyalarının sergileneceği özel bir alan bulunuyor. Müzede 15 Temmuz belgeselinin yayınlanacağı seyir odası ve dinlenme alanları yer alıyor. Proje, 222 metrekarelik alanda zemin ve 1. kat olmak üzere iki katlı yapı olarak hayata geçirildi. Proje içerisindeki müze alanı 87 metrekare, sunum alanı 38 metrekare, idareci odası 20 metrekare, kütüphane 118 metrekare, derslik 16 metre kare, internet 24 metrekareden oluşmakta. Mescit ve tuvaletin de bulunduğu Kültür Merkezi için 250 metreküp beton ve 20 ton demir kullanıldı.

BAYRAK KAİDESİ MÜKEMMEL

Kültür Merkezi’ne, seramik zemin, alçı sıva boya duvar ve tavanlar, mantolama kaplama cepheler, akrilik esaslı dış cephe kaplaması yapıldı. Proje içerisinde bina dışında bayrak kaidesi ile Ömer Halisdemir kaidesi yapıldı. Şehir Halisdemir için yapılan müze ve gençlik merkezi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Çukurkuyu Beldesi’nde Şehit Astsubayın adının verildiği parkın hemen yanında inşa edildi.

Niğde

