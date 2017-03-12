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Kahraman şoför hayat kurtardı

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Kahraman şoför hayat kurtardı
Darıca'da halk otobüsünde bir kadının fenalaştığını gören araç sürücüsü 30 yaşındaki Tayfur Güngör sürekli korna çalıp, flaşörlerini yakarak aracı hastanenin acil servisinin önüne çekti.

Otobüste bulunan hemşire olduğunu belirten bir kadın ise kadının dilinin boğazına kaçmaması için uğraşırken, kadın hastanede tedavi altına alındı.

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Darıca merkezinde sefer yapan halk otobüsüne Osmangazi Mahallesi'nde binen bir kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Otobüs sürücüsü Tayfur Güngör rahatsızlanan kadını görünce hemen flaşörlerini yakıp, sürekli korna çalarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne doğru hareket etti. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın ise hemşire olduğunu belirterek, fenalaşan kadının dilinin boğazına kaçmaması için uğraşırken, kadın yolcular da kendisine yardımcı oldu. Otobüsteki diğer yolcular endişe içerisinde yaşananları izlerken, sürücü otobüsü Farabi Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önüne çekti. Otobüse giren sağlık ekipleri kadını alarak sedye ile hastaneye taşıdı. Rahatsızlanan kadın tedavi altına alındı.

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Tayfur Güngör araç içerisinde bir kadın yolcunun fenalaştığını fark ettiğinde hiç tereddüt etmeden hastanenin yolunu tuttuğunu ve trafikte olası bir kazanın yaşanmaması için flaşörlerini yakıp, sürekli korna çaldığını belirterek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

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