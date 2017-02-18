Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim ve Kültür Derneği akşam saat 19.00’da Emex Otel’de Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya ve diğer hemşehri dernek başkanları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Enis Göçer “Kahramanlığını ismini tescillediği bu il Türkiye’nin sigortasıdır. Bundan tam 97 yıl önce düşmanı bağrından söküp atmıştır. 15 Temmuz’ da çok net gördük. Bu ülkenin sütçü imamları, Ömer Halisdemir’ler bitmedi bitmeyecek Allah’ın izniyle’’ dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “ Bu geceyi düzenlemeleri ve başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun’’ dedi.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR

Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez diyerek konuşmasına başlayan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün “Bugünkü mücadele ekonomik savaş. İstikbalimizi kazandığımızı gördüler. Bu kadar zulüm karşısında susarsak gizli şeytansın. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz. 18 yıllık eğitim hayatımızda bizlere tarihi öğretmediler. Bu uyanış sonuç getirecektir’’ dedi.

SÜTÇÜ İMAMLAR, ÖMER HALİSDEMİR’LER EKSİK OLMAYACAK

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise ‘’Gerçekten ülkemiz bir bütün. Ülkemizin her bir metre karesinde şehit kanları var. Allah onlara rahmet eylesin. El birliği ile çalışmamız lazım. Düşman yerinde rahat durmuyor. Bugün kalleşçe işler yapıyorlar. Terör örgütlerine baktığımızda arkalarında bazı devletlerin olduğunu görüyoruz. Refah seviyesinin yükselmesi için mücadele edeceğiz. Sütçü İmamlar ve Ömer Halisdemir’ler eksik olmayacaktır ’’dedi.

16 NİSAN’DA TERCİH YAPACAĞIZ

Cemil Yaman, ‘’ Kurtuluş savaşından sonra hepimizin dedeleri kahramanlık destanı yazdılar. Halkın kendi kendisini yönetmesi olan Cumhuriyet’i inşaa ettiler. Sağcılık ve solculuk adı altında 10 bin vatan evladını kurban verdik. Eli kalem tutan gençlerimizin sayısı arttı. Terör örgütlerinin rengi ayrı ayrı ama patronları aynı. Bu ülkenin insanları 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını ortaya koydular. Bu sistem bize dar geliyor. 16 Nisan’da bir tercih yapacağız’’dedi.

Kerim YAVUZ