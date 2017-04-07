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Kahreden haber! Oğlunun acısına dayanamadı

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Kahreden haber! Oğlunun acısına dayanamadı
Maşukiye'de yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki oğlunu kaybeden Mehmet Köse, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Maşukiye Çınarlı Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde ikamet eden Ülkü Köse ile evli, elektrik ustası Mehmet Köse(60) kalp rahatsızlığından dolayı 3 gündür tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 29 gün önce spor solununda çalışırken aniden fenalaşan Köse, spor salonundakilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Köse bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU AHMET’İ KAYBETMİŞTİ

Mehmet Köse, 29 gün önce 24 yaşındaki oğlu Ahmet Köse'yi kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çevresinde çok sevilen ve oğlu Ahmet gibi kalp rahatsızlığından ölen Mehmet Köse'nin, daha önceki yıllarda kalbindeki rahatsızlıklardan dolayı anjiyo olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi bugün öğle namazının ardından Maşukiye Merkez Camii'nden alınarak Maşukiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

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