Kahvaltı masasında korku dolu anlar
Körfez İlçesi'nde, Baydak ailesine ait evde aspiratörün tutuşması sonucu yangın çıktı. Aile yangına müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
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Yangın bugün sabah saatlerinde Körfez Kuzey Mahallesi Gülçin Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre servis işleri yapan 3 çocuk babası Yaşar Baydak (36) ve ailesi kahvaltı yaptıkları sırada mutfak ocağında çay kaynarken aspiratör tutuştu. Alevler bir anda evin içini sardı ve aile kendini dışarı atmakta zorlandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında kimsenin yara almaması sevindirirken, evde maddi hasar meydana geldi.
Binali ASLAN
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Etiketler : Körfez, yangın, Yaşar Baydak
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