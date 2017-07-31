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Kahveci, İzmit’ten Harvard Yolcusu

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Kahveci, İzmit’ten Harvard Yolcusu

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu 4 Onur Belgesi ve 2 Yüksek Onur Belgesi alarak 3.28'lik derecesiyle 1.'likle bitiren  İzmitli Müge Sarper Kahveci daha sonra Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Tezli Yüksek Lisans programını kazanarak 3.80 ortalamayla yine bölümünü 1.'likle bitirdi. Başarılarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekmeye hazırlana  Kahveci, şu sıralar başka bir başarıya da imza attı. 

BİR İLKİ TEMSİL ETTİ
Kahveci, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans programında bitirme tezi olarak hazırladığı "Atletik Triad'ın Olimpik Branşlardaki Bayan Sporcularda Görülme Sıklığı Sporcu Ve Antrenörlerin Atletik Triad Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi" konulu çalışması Rio Olimpiyatları’na giden 13 branştaki milli takım sporcularını ölçerek Türkiye'de bu konuda bir ilki temsil etti. Harvard Üniversitesi'ne çalışmasıyla yaptığı başvuru sonrası Harvard Üniversitesi'nin düzenlediği International Teacher Education Conference'a kabul edildi.

MEMLEKETİNDE DEVAM EDECEK
Müge Sarper Kahveci, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde gerçekleştirilecek olan sunumuna hazırlandığı dönemde Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan Doktora programını yine 1.likle kazanarak yeni dönemde akademik eğitim ve öğretimine yine memleketinde devam edecek.

Çiğdem ARMAĞAN

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