Kahvedeki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! 1 yaralı

Körfez ilçesinde bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.B. ile M.S, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları iddia edilen İhsan Gülcü'nün Tütünçiftlik Mahallesi Değirmen Sokak'ta işlettiği kahvehaneyi kurşunladı.

AĞIR YARALI

Saldırıda, içeride tek başına bulunan Gülcü ağır yaralandı. Gülcü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Gülcü'yü yaraladığı ileri sürülen T.B. ve yanındaki M.S. ile kaçmalarına yardım ettikleri belirtilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli T.B'nin hakkında daha önce benzer suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.