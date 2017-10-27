Kahvehanede saldırmışlardı! Yeniden cezaevindeler

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Belen Caddesi’nde 2016 yılı Ekim ayında yaşanan ve bir kişinin kahvehane içinde darp edilip, bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan olayın zanlısı olan 3 kişi, mahkemenin tutuklanma kararı üzerine yeniden yakalandılar ve cezaevine gönderildiler.

Alınan bilgi ve iddialara göre, olaydan sonra tutuklanan ve 2 ay sonra serbest bırakılan 3 kişi hakkında, saldırıda ağır yaralanan şahsın kalıcı hasar aldığına dair rapor getirmesiyle, mahkeme heyeti yeniden tutuklama kararı çıkarttı.

Bu kar üzerine, E. T., K.T. ve Ş.A. yeniden polis tarafından gözaltına alındılar. Bir yıllık dosya ve evraklarla birlikte tekrar hakim karşısına çıkan 3 kişi, işledikleri suçtan ve polise mukavemetten dolayı tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.

1 kişi ağır yaralanmıştı

2016 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, 3 kişi Belen Caddesi’ndeki kahvehaneye girmiş ve kendilerine yan baktığını söyledikleri Serkan Karataş’a saldırmışlardı. Tatil için Körfez’e gelen Serkan Karataş, yüzünden ve kolundan derin bıçak yarası almıştı.

Olay sonrasında yaralı hastaneye götürülürken, saldırganlar polis tarafından güçlükle yakalanmış ve bu sırada polislere ve araçlara saldıran şahıslar, görevli memura da mukavemette bulunduktan sonra takviye ekiplerle gözaltına alınmışlardı.

Olayın peşini bırakmayan Serkan Karataş, kolunda kalıcı hasar, yüzünde kalıcı iz oluştuğuna dair raporla mahkemeye başvurdu ve serbest bırakılmaya itiraz etti. Bunun üzerine 3 kişi yeniden yakalanıp tutuklandılar.

Binali ASLAN