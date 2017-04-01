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Kahvehanesi kurşun yağmuruna tutulmuştu! 37 gün sonra kötü haber geldi

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Kahvehanesi kurşun yağmuruna tutulmuştu! 37 gün sonra kötü haber geldi
Körfez'deki iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İhsan Günçü (60) yaşamını 37 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay 24 Şubat 2017'de Körfez Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi’ndeki kahvehanede meydana gelmişti. T.B. ile M.S, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları iddia edilen 60 yaşındaki İhsan Günçü'nün işlettiği kahvehaneyi kurşunlamıştı. Saldırıda, içeride tek başına bulunan Günçü ağır yaralanmış ve  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Günçü'yü yaraladığı ileri sürülen T.B. ve yanındaki M.S. ile kaçmalarına yardım ettikleri belirtilen 2 kişiyi gözaltına almıştı. 4 kişiden silahlı yaralamayı gerçekleştiren T.B. ve M.S. tutuklanmış, şüpheli T.B'nin ise hakkında daha önce benzer suçlardan işlem yapıldığı öğrenilmişti.

37 gün sonra acı haber

Üst üste ameliyat olan İhsan Günçü ise aldığı yaraların bağırsak ve ciğerlerine zarar vermesi nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 37 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. İhsan Günçü'nün cenazesinin otopsi sonrasında yarın (Pazar) Körfez’de toprağa verileceği öğrenildi.

Binali Aslan

 

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