Kahvehaneye şok baskın

Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Yenişehir Mahallesi’nde bir kahvehaneye baskın düzenlediler. Polisin düzenlediği baskında kumar oynatıldığı belirlenen kahvehane hakkında yasal işlem yapıldı. Kaymakamlığın kararı üzerine İzmit Belediyesi kumar oynatılan kahvehaneyi bir ay süreyle mühürledi.

