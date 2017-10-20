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Kahvehaneye şok baskın

Kahvehaneye şok baskın

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde kumar oynatılan bir kahvehane mühürlendi.

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Yenişehir Mahallesi’nde bir kahvehaneye baskın düzenlediler. Polisin düzenlediği baskında kumar oynatıldığı belirlenen kahvehane hakkında yasal işlem yapıldı. Kaymakamlığın kararı üzerine İzmit Belediyesi kumar oynatılan kahvehaneyi bir ay süreyle mühürledi.
 

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