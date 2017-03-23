KAI Vakfı üyeleri Körfez ilçesine ağaç dikecek

Kocaeli Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı üyeleri Körfez ilçesinde oluşturulan "Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı"na fidan dikilecek.

KAI'dan yapılan yazılı açıklamada, İlimtepe Mahallesi'nde bulunan hatıra ormanı alanına 2 bin 500 fidanın dikileceği töreninin, cuma günü saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, halk ozanı Murat Çobanoğlu'nun vefatının 12. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek programa, Çobanoğlu'nun dizi oyuncusu oğlu Ozan Çobanoğlu'nun da katılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAI Başkanı Mehmet Irak, Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanının oluşmasında katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Peygamberimiz bir hadisinde, 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diyerek, ağaca, yeşile ve çevreye büyük önem vermiştir. Bizde bu amaçla bir hatıra ormanı oluşturduk. Cuma günü Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ali Yücel Sokak'taki vakfımızın önünden saat 09:30'da otobüs ve araçlarla tören alanına hareket edilecek. Tüm Körfez halkımız davetlidir."