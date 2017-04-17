'Kakao Talk'dan neyiniz varsa satın talimatı verildi'

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılananların da bulunduğu 7'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, aralarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılananların bulunduğu, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla hapis cezası istenen 7'si tutuklu, 24 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen ve örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan gruptan oldukları iddia edilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme Başkanı Serkan Şener, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen çıkarım raporunu okudu. Raporda, tutuklu sanık Osman Yavuz'a ait cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

- "Neyiniz varsa satın" talimatı

Raporda, sanık Yavuz'a ait telefonda yüklü olan "Kakao Talk" programı üzerinden gelen mesajda, "Hocaefendiden önemli ve acil çağrı" başlıklı iletinin yer aldığı, yargılanan FETÖ sanıklarına destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne davet içerikli yazışmaların bulunduğu belirtildi.

"Bugün okunması gerekenler" başlığı altında Zaman gazetesinden Kerim Balcı, Ekrem Dumanlı, Ali Ünal, Bugün gazetesinden Gültekin Avcı, Millet gazetesinden Muammer Akkaş röportajı ve "seçim ve hizmet" başlıklı iletinin yer aldığı aktarılan raporda ayrıca sanığın telefon rehberinde Atilla hoca olarak kayıtlı kişiyle yapılan Watsapp yazışmalarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının üzerindeki şu ibarelere yer verildi:

"Kimse bu hizmeti kurtarmaya kalkmasın. Bu hizmetle kurtulmaya bakın. Burada kalanlar, burada kalmanın hakkı bir gazete abonesidir. Öyle yapın, öyle kalın burada. Neyiniz varsa satın. Arayın, deyin ki, 'Evimi satın, arabamı satın, neyim varsa satın.' Abone olun, abone yapın."

"ByLock ve Kakao Talk raporlarını kabul etmiyorum." diyen sanık Yavuz, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlemiş oldukları hususunda kuvvetli şüphe ve delillerin olduğunu belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tevfik Fikret Develi, Mustafa Çinko, Adem Sönmez, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Mustafa Çoban ve Osman Yavuz'un tutukluluk hallerinin devamına ve dijital materyallerin güncelleme sorgu raporlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.