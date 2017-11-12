Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

ÖLDÜ

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde Serhat Yılmaz ve Doğan Ç. isimli iki kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Ç. yanında bulunan bıçak ile Serhat Yılmaz’ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kalbine aldığı bıçak darbeleri yüzünden S.Y. kurtarılamadı.

YAKALANDI

Öte yandan, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren Doğan Ç. Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla alakalı incelemesi sürüyor.

Kerim YAVUZ