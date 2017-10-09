Kaldırım bordürleri boyandı 

Yer yer paslanan ve yüzeyleri pürüzlü olduğu için görüntü kirliliğine neden olan demir korkulukları temizleyerek astarlı boya atan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kaldırımların bordür taşlarını da boyuyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor, temiz bir görüntü oluşturuyor.

Öte yandan Fen işleri Müdürlüğü bu yıl hedeflediği 100 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi, kaldırım çalışmaları ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Havaların çalışmaya uygun olduğu günlerde yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Başiskele Belediyesi, planlamalar çerçevesinde altyapı sorunu olmayan cadde ve sokakların yollarını da parke taşlarıyla kaplıyor. Çalışmalar kapsamında Damlar Mahallesi Erikli Sokak, Morgül Sokak, Yeşilyurt Mahallesi Boyuneğmez Sokak, Ferman Sokak ve bağlantı yolu ve Şehitekrem Mahallesi Sadık Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdi.