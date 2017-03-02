Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca darp edildi

İzmit'te yere tüküren karikatüristi uyaran bir kişi darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sabri Yalım Parkı önünde meydana geldi. Eski gazeteci Metin Özgül, kaldırımda yürüdüğü sırada yere tüküren karikatürist E.D.’yi uyardı. Uyarı karşısında sinirlenen E.D. hakaret edince, Özgül durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Duruma daha çok tepki gösteren E.D., zabıta ekiplerinin arasından sıyrılarak Özgül’e yumruk attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, Özgül de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Özgül, yere tüküren karikatüristi uyardığını belirterek, “Hakaret ve küfür etmeye başladı. Araya zabıtalar girerek uzaklaştırmaya çalışırken, aralarından sıyrılıp bana sol gözümün altına yumruk attı. Hemen 155’i arayarak polise durumu bildirdim. 5 dakika sonra polis olay yerine geldi. Beni Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine gönderdi. Hastaneden aldığım darp raporu ile ben de daha sonra kendisinden şikayetçi olmak üzere karakola ifade vermek üzere gittim” dedi.

Metin Özgül’ün iki gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.