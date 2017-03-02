  • BIST 89.934
  • Altın 147,866
  • Dolar 3,7042
  • Euro 3,8942
  • Kocaeli 11 °C

Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca darp edildi

»
Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca darp edildi
İzmit'te yere tüküren karikatüristi uyaran bir kişi darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sabri Yalım Parkı önünde meydana geldi. Eski gazeteci Metin Özgül, kaldırımda yürüdüğü sırada yere tüküren karikatürist E.D.’yi uyardı. Uyarı karşısında sinirlenen E.D. hakaret edince, Özgül durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Duruma daha çok tepki gösteren E.D., zabıta ekiplerinin arasından sıyrılarak Özgül’e yumruk attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, Özgül de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Özgül, yere tüküren karikatüristi uyardığını belirterek, “Hakaret ve küfür etmeye başladı. Araya zabıtalar girerek uzaklaştırmaya çalışırken, aralarından sıyrılıp bana sol gözümün altına yumruk attı. Hemen 155’i arayarak polise durumu bildirdim. 5 dakika sonra polis olay yerine geldi. Beni Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine gönderdi. Hastaneden aldığım darp raporu ile ben de daha sonra kendisinden şikayetçi olmak üzere karakola ifade vermek üzere gittim” dedi.

Metin Özgül’ün iki gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haber toplam 165 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başiskele'de kamyon devrildi! 1 yaralı02 Mart 2017 Perşembe 14:41
  • O hırsız tutuklandı!02 Mart 2017 Perşembe 11:46
  • Müzikholde silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı02 Mart 2017 Perşembe 10:31
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı02 Mart 2017 Perşembe 10:10
  • Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı02 Mart 2017 Perşembe 10:02
  • Seyir halindeki TIR'ın lastikleri tutuştu02 Mart 2017 Perşembe 09:47
  • Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var01 Mart 2017 Çarşamba 23:07
  • Bu poz sonu oldu01 Mart 2017 Çarşamba 21:01
  • Kanlı eylem planına yardımcı olan terörist Kocaeli'de yakalandı01 Mart 2017 Çarşamba 18:40
  • İhraç edilen subay hakim karşısına çıktı01 Mart 2017 Çarşamba 17:58
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kömürcüler bunu hep yapıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti