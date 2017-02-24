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Kaldırıma yığıldı, ambulansa binmemek için direndi! Nedeni...

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Kaldırıma yığıldı, ambulansa binmemek için direndi! Nedeni...
İzmit'te, uyuşturucu madde kullanan genç kaldırıma yığılıp kaldı. M.K. sağlık ekibinin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

İzmit Bekirdere Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde kendinden geçen genç kaldırıma yığılıp kaldı. Vatandaşlar gence yardımcı olmaya çalışırken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi M.K.'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Uyuşturucu madde kullanması sonucu kendinden geçen M.K. ambulansa binmemek için direndi. Sağlık ekibi ve vatandaşların ikna etmesi sonucu M.K. ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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