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Kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması tepki

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Kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması tepki
Körfez'de torununu görmeye giden 55 yaşındaki Güllü Akyol kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, yakınları ve mahalle halkı, olay yerinde toplanarak sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Geçen 3 Mart'ta Körfez Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda torununu görmeye giden Güllü Akyol, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Aydın Demir tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bugün, Güllü Akyol'un yakınları ve mahalle sakinleri olay yerinde toplanarak karanfil bıraktı. 
Akyol'un yakınları yaptıkları açıklamada, "Başka canlar yanmasın, derhal çözümler üretilsin. Kaza kaldırımında oluyor ve 24 saat içinde şoför serbest bırakılıyor. Bizce kasten adam öldürmekten farksızdır. Biz adalet istiyoruz, karara itiraz ederek sürücünün tutuklanmasını isteyeceğiz" dedi.

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Kazada hayatını kaybeden Güllü AKYOL

 

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