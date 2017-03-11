Kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması tepki

Geçen 3 Mart'ta Körfez Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda torununu görmeye giden Güllü Akyol, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Aydın Demir tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bugün, Güllü Akyol'un yakınları ve mahalle sakinleri olay yerinde toplanarak karanfil bıraktı.

Akyol'un yakınları yaptıkları açıklamada, "Başka canlar yanmasın, derhal çözümler üretilsin. Kaza kaldırımında oluyor ve 24 saat içinde şoför serbest bırakılıyor. Bizce kasten adam öldürmekten farksızdır. Biz adalet istiyoruz, karara itiraz ederek sürücünün tutuklanmasını isteyeceğiz" dedi.