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Kale Ortaokulu TEOG kampında

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Kale Ortaokulu TEOG kampında
26-27 Nisan tarihinde yapılacak TEOG sınavları öncesi; okulların 8’inci sınıf öğrencileri çalışma tempolarını arttırdı.

Bu arada, ortaokulların yöneticileri de öğrencilerin başarılı olması için tüm imkânları zorluyor. Kartepe’de faaliyet gösteren Kale Okulları yönetimi de, sınava girecek öğrencilerini Başiskele The Ness Otel’de kampa alarak hazırlıyor. Kale Ortaokulu Müdürü Kadir Kaynar, “Biz butik eğitim veren bir okuluz. Öğrencilerimizin her konunun tamamen ayrıntısına kadar öğrenmesine özen gösteriyoruz. İlk TEOG sınavında öğrencilerimiz yüksek sonuçlar aldı. İkinci sınav içinde oldukça iyi durumdalar. Sınava daha iyi motive olabilmeleri ve eksiklerini tamamlama adına öğrencilerimizi kampa aldık. 10 gün sürecek kamp sonrası, ben öğrencilerimin derece yapacağına inanıyorum” dedi.

 

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