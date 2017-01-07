Kaleci Kayıhan Halıderespor’da

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon başında Başiskele Belediyespor’un formasını giyen kaleci Kayıhan ile anlaştı.
BAŞİSKELE’DEN AYRILMIŞTI
Spor severlerin Harb-İşspor’dan tanıdığı kaleci Kayıhan, son iki yıldır Başiskele Belediyespor forması giyiniyordu. Bu sezon başında da bu ekipte başlayan Kayıhan, ceza aldıktan sonra takımdan ayrıldı. Halıderespor yönetim kurulu, tecrübeli kaleci ile kesin olarak anlaşma sağladı.
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