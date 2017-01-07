Kaleci Kayıhan Halıderespor’da

1.Küme B Grubu’nda son sırada yer alan, düşme korkusun yakından hisseden Halıderespor, ara transferde kadrosuna takviye yapıyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon başında Başiskele Belediyespor’un formasını giyen kaleci Kayıhan ile anlaştı.

BAŞİSKELE’DEN AYRILMIŞTI

Spor severlerin Harb-İşspor’dan tanıdığı kaleci Kayıhan, son iki yıldır Başiskele Belediyespor forması giyiniyordu. Bu sezon başında da bu ekipte başlayan Kayıhan, ceza aldıktan sonra takımdan ayrıldı. Halıderespor yönetim kurulu, tecrübeli kaleci ile kesin olarak anlaşma sağladı.