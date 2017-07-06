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'Kaliteli uyku için karpuz çekirdeği ve kiraz tüketin' önerisi

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'Kaliteli uyku için karpuz çekirdeği ve kiraz tüketin' önerisi
Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kaliteli uyku için kiraz, karpuz çekirdeği, süt, yumurta, fındık ve muz gibi gıdaların tüketilmesini önerdi.

Uyku Derneği (UYKUDER) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykuya geçişi ve kalitesini artıran bazı besinler olduğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku bozukluğu çekenlerin gıda tüketiminde seçici olması gerektiğini vurguladı.

Karpuz çekirdeği iyi geliyor
İş yaşamı, stres, sıcak hava, depresyon ya da uykuya dalmayı kolaylaştıran bazı hormonların vücut tarafından yeterince üretilememesi gibi nedenler yüzünden birçok kişinin uyku bozukluğu yaşadığını dile getiren Karadağ, bu konuda bazı tedaviler uyguladıklarını aktardı.

Kaliteli uyku için triptofan zengini gıdalar tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Karadağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Triptofan açısından zengin kiraz, karpuz çekirdeği, beyaz peynir, kaşar peyniri, muz, fındık, süt ve yumurta, vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artırarak daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Triptofan, çoğu sebze ve meyvede bulunuyor. Bol miktarda kiraz tüketen insanlarda uykuya dalmayı kolaylaştıran melatonin hormonu salgısının arttığını biliyoruz. Bunun dışında çerezlerin içindeki yağ oranı da serotonini artırıcı bir etki yapıyor ve içeriğinde proteinler ise kan seviyemizi belli seviyede tuttuğu için derin ve iyi bir uyku uyumamızı sağlıyor. Son olarak, somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar da melatonin hormon üretimini artırarak insandaki stres seviyesini düşürüyor. Bu da stres sebebiyle uyuyamayan kişinin çabuk uykuya dalmasına yardımcı oluyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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