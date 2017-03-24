Şimdiden alacağınız birtakım tedbirlerle yaşlılıkta görülebilecek bazı problemlerin önüne geçebilirsiniz.

İşte kaliteli yaşlanmak için alabileceğiniz tedbirler...

Kaliteli yaşlanmak için alınabilecek tedbirler

Türkiye Fizyoterapistler Derneği, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı ile kaliteli yaşlanmak için alınacak bireysel tedbirlere dikkat çekti.

Yaşlılık genel olarak 65 yaşından sonraki dönem olarak kabul edilmektedir. Yaşlanma sürecinde zamana bağlı olarak organlarımızda yenilenmede ve iyileşme hızında azalma gözlenir. Bu da pek çok kronik hastalığın gelişimini kolaylaştırır. Bunlar; hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları (KOAH), kireçleme, osteoporoz, düşmeler sonrasında kemik kırılganlığında artma, hacminde azalma başlıcalarıdır. Nörolojik hastalıklar (Alzheimer-Parkinson), 65 yaş ve üstünde çoklu ilaç kullanımının artması, kas kuvvetinin azalması, idrar tutamama gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Yaşla birlikte artan denge kayıpları düşme riskini artıran önemli diğer bir faktördür. Koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ileri yaşlarda düşmeleri azaltma ve denge kayıplarını önleme imkanı vardır.

Fiziksel aktivite ömrü uzatıyor

Doktor kontrolünden sonra, her yaşlıya özel sağlık durumunu değerlendirmesi yapılmalı, bireye özel fiziksel aktivite planlanmalıdır.

Egzersiz uygulamaları ile kalp-akciğer dayanıklılığı, hareketlilik ve esnekliği, denge ve koordinasyonu, stabiliteyi ve sonuç olarak yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bireye özel olmalı ve bu şekilde uygulanmalıdır. Programın uygulanmasında yaşlının istekli olması katılımı artırmakta ve sonuç olarak yaşam kalitesinde meydana gelecek iyileşmeleri hızlandırmaktadır.

Fiziksel aktivite ömrü uzatır, yaşlanmanın hızını azaltır. Dünyada ve ülkemizde nüfus yaşlanmakta ve yaşam süresi uzamaktadır. Sağlıklı yaşlanma günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olabilmesi için fiziksel aktivitenin sağlanması için bireyler bilgilendirilmelidir. Fiziksel aktivitenin sıklığı, süresi ve şiddeti arttıkça sağlıklı yaşam süresi artmaktadır.

Yaşlanma sürecinde aktif kalabilmek ise bir ömür boyu elde edilen deneyimlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir unsurdur.

Yaşlanmak hastalık değildir

Yaşlanmaya hazırlanmak için aktif kalın, gün içine dağıttığınız zamanlarda toplam 45 dakika fiziksel aktivite yapın, basit çevre düzenlemeleri ile düşmeleri engelleyin, hobi edinin, yaşamın içinde kalın, sağlıklı beslenin, düzenli uyuyun, pozitif düşünün, fizyoterapistinizin önerdiği egzersizleri ve daha önce deneyimlediğiniz sporları yapın.