Kalitesiz hizmete, çok yüksek ücret

Değerli okurlar; size bu kentle ilgili çok çarpıcı iki gerçeği hatırlatmak istiyorum. İnsanların temel ihtiyacı ekmek ve ulaşımdır. Her ikisinde de Türkiye’nin en pahalı şehriyiz. Neden biliyor musunuz?

Bu şehirde fırın sayısı ihtiyaçtan çok fazla. Fırın sayısı fazla olunca, pasta bölünüyor. Fırınlar, kapasitelerinin çok altında ekmek satabildikleri için, bu şehrin insanları ekmeği, Ramazan pidesini pahalı yiyorlar.

Toplu taşımada da benzer bir durum var. Bu şehirde toplu taşıma araçlarına normal tarife üzerinden para ödeyerek seyahat edenlere artık neredeyse “Keriz” gözüyle bakılıyor. Toplu taşımadaki yolcuların büyük bölümünün “Bedava” kartı; geri kalan kısmının da “İndirimli seyahat” kartı var. Minibüsçü para kazanamıyor. Minibüsçü, arabasında insanları ücretsiz veya indirimli ücretle taşımak zorunda kalıyor. Bedava minibüse binenler karşılığında devlet ayda 750 TL para ödemeyi taahhüt etti. Bu para da minibüslere ödenmiyor. Böyle olunca, Türkiye’deki en kalitesiz toplu taşıma sistemine, en yüksek bedeli bu şehrin insanları ödüyor.

Son ulaşım zammı nedene, minibüsçü esnafına kızmıyorum. Onların çok zor durumda olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama Fevziye önünden minibüse bin, Yeni Cuma önünde in 2.50 TL öde. Bu büyük bir haksızlık. Büyük bir çarpıklık. Bir türlü kademeli ücret sistemine geçilmedi. Ulaşım sistemi per perişan. Minibüs ne zaman gelir, ne zaman gider belli değil. Kışın kaloriferi, yazın kliması çalışmayan minibüslerle, yeri geldiğinde şoförden azar işiterek, bazen vatandaş araçtan inmeden hareket eden minibüslerle şehrin toplu taşıma düzeni yürütülmeye çalışılıyor. Çarpıklığa bakın ki, şehir içi minibüsüne binip 25 kilometre gitseniz de, 2 kilometre gitseniz de aynı para ödeniyor.

Çok kötü bir toplu taşıma düzenimiz var. Kent Kart sistemine geçilince sorunlar bitecek sandık. Ne minibüsçü esnafının, ne yolcunun sorunu bitmedi. Şimdi, 1 Ağustos’tan itibaren şehir içi minibüslerine 20 Kuruş zam yapıldı. Zam yüksek değil. Belki bu şartlarda fiyatın daha yüksek olması da düşünülebilir. Ama sistem... Ama uygulama... Ama minibüse parayı ödeyen yolcunun aldığı hizmetin kalitesi…

Bir sistem düşünün ki, yolcu durakta beklerken önünden geçen ve üstelik gideceği yerin de önünden geçecek olan araca binemiyor. O minibüsün şoförü, durağa girip o yolcuyu arabasına alamıyor.

Yazlık’a, Hisareyn’e giden bir yolcu, durakta beklerken Gölcük minibüsüne binsin bakalım. Yol üzerinde yolcu da minibüs şoförü de beyzbol sopasıyla dayak yer. Derince’ye gidecek bir yolcu, önünden geçen Körfez arabasına binsin bakalım. Kıyamet kopar. Böyle abuk bir sistem içindeyiz. Şimdi 1 Ağustos’ta bütün hatlarda ulaşım ücretleri de artacak.

Her gün toplu taşıma araçları ile seyahat etmek zorunda olan insanlar için 2.50 TL büyük para. Sabah gitti, akşam döndü 5 TL. Ayda 150 TL. Vatandaş, tatile, gezmeye, eğlenmeye gitmiyor. İşine veya okuluna gidip, akşam dönüyor. Kazandığı paranın (asgari ücretten söz ediyorum) yüzde 10’unu sadece ulaşıma veriyor. Üstelik kalitesiz hizmet alıyor. Geç kalıyor, ayakta gidiyor, minibüste itilip kakılıyor.

Böyle bir sistem olmaz. UKOME’nin zam kararlarını konuşmak yerine, bu şehirdeki toplu taşıma sistemini tepeden tırnağa düzene sokacak bir model üzerinde çalışması lazım. Toplu taşıma sistemi içinde çalışan, geçimlerini bu sektörden kazanan bütün esnafların da yeni bir sistem kurulmasına katkı sağlaması lazım. Ya da toplu taşıma araçlarını kullanan her vatandaşın, yönetmeliğin bir yerinde bir açık bulup, toplu taşıma araçlarını bedava kullanabileceği bir kart edinmesi lazım.

Parkomat’a zam yapmak

UKOME, sadece toplu taşıma ücretlerine zam yapmadı. Minibüslerin yolcu taşıma ücretlerine zam bekleniyordu. Bu arada otoparklar ve parkomat sisteminin tarifelerine de zam yapıldı.

Özel otopark ücretleri için yorum yapma hakkını kendimde bulamıyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği, şehrin cadde ve sokaklarında uygulanan parkomat sistemini en başından beri çok yanlış buluyorum.

Öncelikle Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine sormak isterim. Geçen yıl, İzmit’te bu işi yürüten İstanbullu Parkotomat isimli şirketle yapılan sözleşme iptal edilmişti. Bu şirketin Belediyeye olan milyonlarca liralık borcunu ödemediği açıklanmıştı. Acaba Büyükşehir bu şirketten alacağını son kuruşuna kadar tahsil etti mi?

Parkomat sistemi, bence bir haksızlıktır. Büyükşehir Belediyesi sahilde yüzlerce araç kapasiteli bir otopark yaptı. Önemli hizmettir, hep takdir ettim. Bu otopark ücretsiz. Oysa 1 TL gibi sembolik bir ücret konulabilir. Bu parayı Büyükşehir alır veya sahildeki otopark Kocaelispor Kulübü’ne tahsis edilir. Parasız hizmet kötü hizmettir. Sahildeki otoparka sembolik ücret konulmasını her zaman desteklerim.

Ama şehrin caddelerinde, sokaklarında 3-5 dakika, bilemediniz 10-15 dakika park yapan, ihtiyacını karşılayan araç sahibinden 5 TL ücret alınmasını anlayamıyorum. O vatandaş motorlu taşıt vergisi ödüyor. Belediyeye emlak vergisi, çöp vergisi ödüyor. Su faturasında olmayan “Bakım ücreti”, elektrik faturasında hiç izlemediği “TRT payı” ödüyor. Şehrin caddesinde arabasıyla 5 dakika park yaptı diye Belediyeye 5 TL neden ödesin?

Hikmet Erenkaya döneminde bir ara cadde ve sokaklarda makinalı otopark uygulaması yapılmıştı. Avrupa’da, ABD’de bu sistem yaygın. Kaldırımlar üzerinde makinalar var. Arabasını park eden vatandaş, park ettiği süre kadar para ödüyor. Böyle bir sistem düşünülebilir. Ama şehrin caddesine arabanı 10 dakika park edeceksin, belediyeye para ödeyeceksin. Bunu yanlış buluyorum. Üstelik her fırsatta bu ücret yükseltiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin parkomattan gelecek paraya ihtiyacı yok. Yapılması gereken, şehrin ana caddelerinde sabahtan akşama kadar bir arabanın park etmesini önlemek olmalı. Esnafların kendi dükkanlarının önünde arabalarını bütün gün bırakmaları, kimi esnafların dükkanlarının önüne masaları, sandalyeleri koyarak kafalarına göre park yasağı koymalarını önlemek gerekli.

Otopark ücretlerini yükselterek, İzmit’teki trafik sorununu çözemezsiniz.