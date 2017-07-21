Kalp krizi riskini azaltan 14 gıda

Kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir, ancak, stres ve sağlıksız diyetlerle en çok bu organımızı yoruyoruz. Yediğimiz aşırı yağlı yiyecekler, kalbin düzgün çalışmasını önleyen kolesterol düzeyini arttırıyor.

Bunun yanında tüketilmesi gereken bazı gıdalar, kan damarlarını temizliyor ve olası bir kalp krizi riskini azaltıyor. Kalbinizi koruyacak bu gıdaları sizin için derledik.

Balık

Somon, uskumru, mezgit ve diğer yağlı balıklar, aritmi ve damar sertliği riskini azaltıyor. Haftada 2-3 kez balık tüketmek gerekiyor.

Yulaf ezmesi

Lif açısından zengin olan bu besin, kolesterol seviyesini düşürür ve sindirimi kolaylaştırır. En sağlıklı olan yulaf ezmesi en az işlem görmüş olanıdır.

Çilek

Yaban mersini ve çilek, kan basıncını düşürür ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur.

Nar

İyi bir antioksidandır. Kan basıncını düşürür, hemoglobin seviyesini arttırır.

Sızma zeytinyağı

Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı, kötü kolesterol seviyesini ve şekeri düşürür.

Sarımsak

Damarları genişletir, kan basıncını düşürür, damar sertliğinin oluşmasını önler.

Karpuz

Kalp sağlığında önemli rol oynar. İyi bir antioksidandır ve kolesterol seviyelerini dengeler.

Kuruyemiş

Kalbe iyi gelen protein lifleri içerir. Ayrıca kötü kolesterol düzeylerini düşürmeye yardım eden E vitamini içerir.

Brokoli ve ıspanak

Bu sebzelerin içeriğinde bir çok vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Kalbi aktive edip, kan basıncını dengeler. Ayrıca lif açısından da çok zengindirler.

Yeşil çay

Günde bir fincan yeşil çay içmek, kolesterol oluşumun engeller. Ayrıca yeşil çay, metabolizmayı arttırır ve aşırı kilo alımını önler.

Tarçın

Kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı savaşır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Bitter çikolata

Kakao oranı minimum %60- 70 olan bitter çikolata, kan basıncını normale döndürür, iltihap ve kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Avokado

Kolesterol seviyesini azaltır ve atıkların temizlenmesini sağlar, kullanılabilir yağlar açısından da zengindir.

Elma ve armut

Kalbinizin sağlıklı kalmasında yardımcı olur. Kan dolaşımını normale döndürür, kolay erişilebilen sağlıklı gıdaların başında gelir.