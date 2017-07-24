Kameranın çekim hızı, kuşun kanat çırpma hızıyla aynı olursa!

Gelişen teknoloji bize gelişmiş görüntüleme tekniklerini sunuyor. Bundan 50 yıl önce dev bir ekibin elinden çıkan filmleri bugün cep telefonlarımızla çekme imkanına sahibiz. Elbette işin profesyonelliği daha izlenebilir içerikler üretilmesini sağlıyor. Helikopterlerin pervaneleri bir kameranın kare hızıyla senkronize edildiğinde, ortaya pervanesi dönmeden uçan bir helikopter gibi sihirli görüntüler çıkabiliyor. Bir YouTuber, evinin güvenlik kamerasına takılan bir dizi ilginç görüntüyü paylaştı. Görüntülerde kameranın kare hızının, o sırada önünden geçen kuşun kanat çırpma hızına eşit. Dolayısı ile minik kuş, hiç kanat çırpmadan kameranın önünden geçip gidiyor gibi görünüyor.