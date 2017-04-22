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Kamil Çöpür, üçüncü kitabında kadını anlattı

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Kamil Çöpür, üçüncü kitabında kadını anlattı
Eğitimci-yazar Kamil Çöpür, üçüncü kitabı olan “Suçum Kadın Olmak” adlı kitabının tanıtım ve imza gününü KYÖD’te gerçekleştirdi.

Gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı, kadının toplumdaki yerinin anlatıldığı kitabın imza gününde Çöpür’ü dostları yalnız bırakmadı.

ASIL SUÇLUYU OKUR BULACAK

‘Suçum Kadın Olmak’ adlı kitabının konusu hakkında bilgi veren Kamil Çöpür, “Kitap; bir fabrikada çalışan bir işçinin evlendikten sonra eşinin hamile kalması ve bir akşam eşinin bir ayvayı aşermesi anlatılıyor. O zamanlarda tabi böyle büyük marketler, manavlar falan yok. Adam çalıştığı fabrikanın bahçesinde bulunan ayva ağacından ayva koparıp eşine veriyor. Ertesi gün adam işten atılıyor. Ayva kopardığı için işinden kovuluyor ve hayat mücadelesi işte o zaman başlıyor. Bir ayva için işten çıkarılmasına çok üzülmüştüm. Bu romanımı yazarken kadının toplumumuzdaki yerini ve siyasetçilerin kadına bakışını kaleme aldım. Bu romanda kadının doğurmasından, örtünüp örtünmeyeceğine, gülmenin şiddetine kadar erkeklerin karar verdiği toplumda kadınların isyanı anlatılıyor. Suçum Kadın Olmak kitabının en önemli mesajı ise acıyı yaşamadan güzelliği göremiyor, tutsak olmadan özgürlüğü anlamıyoruz. Sevginin türlerini bu romanda anlatıyorum. Asıl suçluyu siz bulacaksınız” şeklinde konuştu. 

1949-Malatya’nın Akçadağ ilçesi Büyük Çimiş Köyü doğumlu olan Kamil Çöpür, 25 yıl İzmit Ticaret Lisesi’nde Meslek Dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 6 yıl Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik görevi de yürüten Kamil Çöpür, Meslek Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Demokratik kitle örgütlerinde değişik görevler alan yazarın, gazetelerde çeşitli makaleleri var. KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik eğitimi kurslarında altı yıldır girişimci uzmanı olarak görev yapıyor.

Ayşegül Kalaycı

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