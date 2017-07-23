Kamp kadrosu 24 kişi

İlk etap çalışmalarının bitiminin ardından teknik direktör Yıldız, kadroda indirime gitti.

Gelişim için süre almaya ihtiyaçları olan Eray, Akif ve Ali Han ile yollar ayrıldı. Mesut’un da bireysel çalışmalara İzmit’te devam edeceği belirtildi. Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.

ERAY, AKİF VE ALİ HAN YOK

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, kamp kadrosunu açıkladı. Yıldız, iki hafta süreli çalışmalara katılan genç isimlerden Eray Doğan, Akif Özerli ile Ali Han Aydın’ı dışarıda bıraktı. Kişisel gelişimleri için süre almaya ihtiyaçları olduğu belirtilen üç futbolcuya vermiş oldukları hizmetler için teşekkür edildi. Eray ile Akif geçen sezon A takım kadrosuna dahil edilmiş ancak lig maçlarında hiç süre alamamışlardı.

MESUT İZMİT’TE ÇALIŞACAK

Ali Han ise bu sezon başı A takıma davet edilmişti. Aday kadro Mesut ile birlikte 28 kişiden oluşuyordu. Üç futbolcu ile yolların ayrılmasının ardından kadro 25’e inmiş oldu. Sezon sonu geçirdiği çapraz çağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı devam eden Mesut Özdemir bireysel çalışmalarına İzmit’te devam edecek. Bu yüzden Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.

Kamp kadrosu:

Futbolcu Doğum tarihi