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Kamp kadrosu 24 kişi

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Kamp kadrosu 24 kişi
İlk etap çalışmalarının bitiminin ardından teknik direktör Yıldız, kadroda indirime gitti.

Gelişim için süre almaya ihtiyaçları olan Eray, Akif ve Ali Han ile yollar ayrıldı. Mesut’un da bireysel çalışmalara İzmit’te devam edeceği belirtildi. Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.

ERAY, AKİF VE ALİ HAN YOK

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, kamp kadrosunu açıkladı. Yıldız, iki hafta süreli çalışmalara katılan genç isimlerden Eray Doğan, Akif Özerli ile Ali Han Aydın’ı dışarıda bıraktı. Kişisel gelişimleri için süre almaya ihtiyaçları olduğu belirtilen üç futbolcuya vermiş oldukları hizmetler için teşekkür edildi. Eray ile Akif geçen sezon A takım kadrosuna dahil edilmiş ancak lig maçlarında hiç süre alamamışlardı.

MESUT İZMİT’TE ÇALIŞACAK

 Ali Han ise bu sezon başı A takıma davet edilmişti. Aday kadro Mesut ile birlikte 28 kişiden oluşuyordu. Üç futbolcu ile yolların ayrılmasının ardından kadro 25’e inmiş oldu.  Sezon sonu geçirdiği çapraz çağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı devam eden Mesut Özdemir bireysel çalışmalarına İzmit’te devam edecek. Bu yüzden Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.

Kamp kadrosu:

Futbolcu                                    Doğum tarihi

1

Can Emre

Yücel

25.06.1983

2

Murat Soner

Başak

15.08.1984

3

Hamza

Mutlu

02.04.1986

4

Özgür

Sürekçi

01.12.1987

5

Kadir

Öge

12.05.1988

6

Yusuf

Şenlik

21.01.1992

7

İshak

Kurt

01.01.1993

8

Burak

Özbakır

06.08.1993

9

Mert

Yavuz

18.01.1994

10

Kemal Can

Aydemir

28.03.1994

11

Sefa

Narin

06.04.1994

12

Burak

Süleyman

01.09.1994

13

Mehmet

Avcı

05.01.1996

14

Ali

Keten

13.01.1996

15

Volkan Mert

Korkmaz

17.11.1997

16

Onur

Kandöken

27.05.1998

17

Fatih

Adıgüzel

07.11.1998

18

Kerem

Yıldırım

14.05.1999

19

Aykut

Akdemir

11.06.1999

20

Ferhat

Ertukuş

16.09.1999

21

Mertcan

Badur

02.10.1999

22

Onur

Öztonga

06.01.2000

23

Mehmet Celil

Çelik

11.04.2000

24

Gökdeniz

Bayrakdar

23.11.2001

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