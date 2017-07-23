Kamp kadrosu 24 kişi

Gelişim için süre almaya ihtiyaçları olan Eray, Akif ve Ali Han ile yollar ayrıldı. Mesut’un da bireysel çalışmalara İzmit’te devam edeceği belirtildi. Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.
ERAY, AKİF VE ALİ HAN YOK
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, kamp kadrosunu açıkladı. Yıldız, iki hafta süreli çalışmalara katılan genç isimlerden Eray Doğan, Akif Özerli ile Ali Han Aydın’ı dışarıda bıraktı. Kişisel gelişimleri için süre almaya ihtiyaçları olduğu belirtilen üç futbolcuya vermiş oldukları hizmetler için teşekkür edildi. Eray ile Akif geçen sezon A takım kadrosuna dahil edilmiş ancak lig maçlarında hiç süre alamamışlardı.
MESUT İZMİT’TE ÇALIŞACAK
Ali Han ise bu sezon başı A takıma davet edilmişti. Aday kadro Mesut ile birlikte 28 kişiden oluşuyordu. Üç futbolcu ile yolların ayrılmasının ardından kadro 25’e inmiş oldu. Sezon sonu geçirdiği çapraz çağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı devam eden Mesut Özdemir bireysel çalışmalarına İzmit’te devam edecek. Bu yüzden Bolu kampına 24 futbolcu götürülecek.
Kamp kadrosu:
Futbolcu Doğum tarihi
1
Can Emre
Yücel
25.06.1983
2
Murat Soner
Başak
15.08.1984
3
Hamza
Mutlu
02.04.1986
4
Özgür
Sürekçi
01.12.1987
5
Kadir
Öge
12.05.1988
6
Yusuf
Şenlik
21.01.1992
7
İshak
Kurt
01.01.1993
8
Burak
Özbakır
06.08.1993
9
Mert
Yavuz
18.01.1994
10
Kemal Can
Aydemir
28.03.1994
11
Sefa
Narin
06.04.1994
12
Burak
Süleyman
01.09.1994
13
Mehmet
Avcı
05.01.1996
14
Ali
Keten
13.01.1996
15
Volkan Mert
Korkmaz
17.11.1997
16
Onur
Kandöken
27.05.1998
17
Fatih
Adıgüzel
07.11.1998
18
Kerem
Yıldırım
14.05.1999
19
Aykut
Akdemir
11.06.1999
20
Ferhat
Ertukuş
16.09.1999
21
Mertcan
Badur
02.10.1999
22
Onur
Öztonga
06.01.2000
23
Mehmet Celil
Çelik
11.04.2000
24
Gökdeniz
Bayrakdar
23.11.2001
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.