Kamp liderleri ilk yardım eğitimi aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Diriliş Kampı’nda görev yapan 15 kamp lideri için Temel ilk Yardım Eğitimi düzenledi.

Söz konusu eğitim, Diriliş Kampı’na gelen gençlerin kampta geçirebileceği olası kazalardaki ilk yardım uygulaması açısından büyük önem taşıdı. Eğitimin sonunda sınava giren liderler, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlk Yardım Kimlik Kartını almaya hak kazandı.

EĞİTİMİ SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VERDİ

Diriliş Kampı’nda görev yayan 15 kamp lideri ilk yardım eğitimini Büyükşehir Belediyesi Sağlık Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitmenlerden aldı. Sağlık Eğitimi Merkezi’nde verilen ve iki gün süren ilk yardım eğitimine Diriliş Kampı’nın genç liderleri büyük ilgi gösterdi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

Eğitimde kamp liderlerine ilk yardımın temel prensipleri teorik olarak anlatıldı. İlk yardımda öncelikli amacın yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesini sağlamak ve yardım gelene kadar yaralanın kötüleşmesine engel olmak olduğunun altı çizildi. Teorik bilgiler içinde araçtan yaralı çıkartmanın teknikleri de detaylı olarak anlatıldı.

ÖĞRENDİKLERİNDEN SINAVA GİRDİLER

Teorik eğitimin ardından ise pratik uygulamalar gösterildi. Eğitimin ardından ise kamp liderleri aldıkları eğitimden pratik ve teorik mülakat sınavına girdi.

İLK YARDIM KİMLİK KARTI ALMAYA HAK KAZANDILAR

Sınavı başarı ile tamamlayan kamp liderler, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ve 3 yıl geçerli olan İlk Yardım Kimlik Kartını almaya hak kazandı.