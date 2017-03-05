  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 15 °C

Kamp liderleri ilk yardım eğitimi aldı

»
Kamp liderleri ilk yardım eğitimi aldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Diriliş Kampı’nda görev yapan 15 kamp lideri için Temel ilk Yardım Eğitimi düzenledi.

Söz konusu eğitim, Diriliş Kampı’na gelen gençlerin kampta geçirebileceği olası kazalardaki ilk yardım uygulaması açısından büyük önem taşıdı. Eğitimin sonunda sınava giren liderler, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlk Yardım Kimlik Kartını almaya hak kazandı.

EĞİTİMİ SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VERDİ

Diriliş Kampı’nda görev yayan 15 kamp lideri ilk yardım eğitimini Büyükşehir Belediyesi Sağlık Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitmenlerden aldı. Sağlık Eğitimi Merkezi’nde verilen ve iki gün süren ilk yardım eğitimine Diriliş Kampı’nın genç liderleri büyük ilgi gösterdi.

dsc_0285.jpg

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

Eğitimde kamp liderlerine ilk yardımın temel prensipleri teorik olarak anlatıldı. İlk yardımda öncelikli amacın yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesini sağlamak ve yardım gelene kadar yaralanın kötüleşmesine engel olmak olduğunun altı çizildi. Teorik bilgiler içinde araçtan yaralı çıkartmanın teknikleri de detaylı olarak anlatıldı.

ÖĞRENDİKLERİNDEN SINAVA GİRDİLER

Teorik eğitimin ardından ise pratik uygulamalar gösterildi. Eğitimin ardından ise kamp liderleri aldıkları eğitimden pratik ve teorik mülakat sınavına girdi.

İLK YARDIM KİMLİK KARTI ALMAYA HAK KAZANDILAR

Sınavı başarı ile tamamlayan kamp liderler, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ve 3 yıl geçerli olan İlk Yardım Kimlik Kartını almaya hak kazandı.

Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  Anaokulu Üniversitesi ikinci dönem eğitimleri başladı02 Mart 2017 Perşembe 13:11
  • Gebze Akademi Lise için başvuru dönemi başladı02 Mart 2017 Perşembe 11:33
  • YGS adaylarına 'kimlik belgesi' duyurusu01 Mart 2017 Çarşamba 20:30
  • Özel öğrenci yurtlarında önemli değişiklikler01 Mart 2017 Çarşamba 19:40
  • Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı28 Şubat 2017 Salı 19:01
  • Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı28 Şubat 2017 Salı 10:45
  • Kulfallı'da kiraz ve asma eğitimi28 Şubat 2017 Salı 10:41
  • Maltepe Üniversitesi açılışa hazır hale geldi28 Şubat 2017 Salı 09:14
  • Yarım milyon kişi, kursa gitti, belge aldı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:07
  • Gebze’den Bosna’ya Türkçe derslik26 Şubat 2017 Pazar 12:54
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti