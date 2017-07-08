Kamp yeri netleşti: Bolu Petro Club

Kocaelispor’da sezon başı hazırlık kampının nerede yapılacağı kesinleşti. Yönetim Afyon ve Bolu seçenekleri üzerinde duruyordu.

Yapılan araştırma sonrasında Bolu’da karar kılındı. Petro Clup Otel’de gerçekleşecek olan kamp çalışmaları 24 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 4 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Vinsan bakımda, idmanlar İsmetpaşa’da

Kocaelispor yeni sezonun ilk çalışmasını yarın yapacak. Saat 17.00’de Poligon Tesisleri’nde buluşacak olan futbolcular 18.00’de Çenedere’ye çıkıp kros yapacak. Kros çalışmalarının bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı takım Vinsan Tesisleri bakımda olduğu için saha çalışmalarını bir süre İsmetpaşa Stadı’nda yapacak. Bu sezonun genelinde teknik çalışmaları için de İsmetpaşa Stadı kullanılacak.

Altyapıdan 7 isim A takımda

Kocaelispor altyapısından 7 genç yetenek A takımın sezon başı hazırlıklarına katılacak. 1998 doğumlu Onur Kandöken, Ali Han Aydın, 1999 doğumlu Ferhat Ertokuş, Mertcan Bodur, 2000 doğumlu Celil Çelik, 2001 doğumlu Gökdeniz Bayraktar ve Onur Öztonga kamp dönemine kadar gözlem altına alınacak. Teknik ekip belli bir düzeyde olanları kampa götürecek.

Bolu kampında son kez gözlem altına alınacak gençlerden yeterli görülenler profesyonel sözleşme yapılarak lig kadrosuna alınacak. Geçen sezondan kadroda genç olarak Kerem, Fatih, Akif ve Ersoy yer alıyor. Bu 4 isim geçen sezon forma şansı bulamamıştı. Teknik ekip, sezon başı hazırlıklarında bu futbolcuların durumlarına da bakacak, aşama gösterenlerle yola devam edilecek.

Yönetimde 4 değişiklik

Kocaelispor’un 28 temmuz Cuma günü gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulunda mevcut yönetim kurulundan 4 değişiklik olacak. Cumhur Alkan, Teoman Gencal, İlker Ertuğ ve Bahadır Taşer, hem işlerini yoğunluğu, hem de yorgunluktan dolayı yeni dönem için aflarını istediler. Başkan Bahri Yavuz, dört isme de teşekkür etti. Bu isimlerin yerine yönetime girecekler de netleşti. Kentin genç ve başarılı iş adamları Yücel Gül, Cüneyt Bakıroğlu, Volkan Özön ile Mesut Sezgin yeni yönetim kurulunda yer alacak.