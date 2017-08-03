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Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı

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Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
Körfez Belediyesi tarafından Yarımca’da yapımı devam eden üniversite inşaatında iki bloğunun kaba inşaatı tamamlandı. 

Kentin marka kimliğini güçlendirecek projeleri hayata geçiren Körfez Belediyesi’nin, ilçeye modern bir üniversite binası yapmak için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 21 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve Selçuklu mimarisinde bir yapıt olan üniversite kampüsünde tamamlandığında 4 bin 500 öğrenci eğitim görecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Şantiye Şefi Berkay Yaman, “İki bloğun kaba inşaatını tamamladık, diğer bloklar için de çalışmaların startını verdik. 40 kişilik ekip aynı anda çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Körfez kampüsünde çalışmalar devam ederken, Hereke’de yapılacak kampüs için de startın verildiği öğrenildi.

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