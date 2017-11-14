Kamu hastanelerinde sözleşme sonuçlandı

İmzalanan sözleşmenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, şu bilgileri verdi: “Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği' ne bağlı; Kocaeli Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları yerleşkesi, Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Karamürsel Devlet Hastanesi, M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerinde temizlik işini yapan Merdan Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. temizlik firmasında çalışan 1045 üyemizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi sonuçlanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi 15.01.2017-31.12.2017 yürürlük süreli olup, başta Kıdem Tazminatı olmak üzere; Askerlik Yardımı, Yıllık İzinler, Sosyal İzinler, Çocuk Yardımı, Yemek yardımı, Yakacak Yardımı, Bulaşıcı Hastalık ve Risk Primi, Öğrenim Yardımı, Bayram Yardımı, Evlenme Yardımı, Tabii Afet Yardımı, Ölüm Yardımı, İkramiye (yılda iki defa) adı altında çeşitli kazanımlar elde edilmiştir. Gerekli evrakları en kısa sürede işverenimize ulaştırıp farkların ödenmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Örgütlenme sürecinin en başından en sonuna kadar verdiğimiz sözleri tutabilmiş olmanın üyelerimize bir şeyler kazandırabilmiş olmanın gururunu yaşarken, Türkiye’nin her yerinden örgütlenme sürecince yardım edenlere emeği geçenlere teşekkür eder, tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.”

Ayşegül KALAYCI