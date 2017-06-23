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Kamu hastanelerinde vatandaşa yeni kolaylık

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Kamu hastanelerinde vatandaşa yeni kolaylık
Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ilimizde bulunan kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında vatandaşların doktorlardan randevu almaları dahil bütün işlemlerinde çok önemli kolaylıklar getiren bir sistemi uygulamaya koyuyor.

KİOSK CİHAZLARI

Kolay Hasta Erişim Sistemi (KİOKS) adı verilen yeni sistem, kamu hastaneleri binaların girişine konulan yeni cihazlar üzerinden işleyecek. Vatandaşlar, istedikleri doktordan randevu aldıktan sonra, hastane binalarında hiçbir görevliyle görüşme gereği duymadan muayeneye gidebilecek. Hastalar ve yakınları, tıbbi tahlil sonuçlarını da yine bu cihazlardan alabilecekler. KİOSK sistemi sayesinde hastaneye gelen vatandaş işini daha hızlı ve kolay görebilecek. İdari işlemler için hastanelerde bankolarda görev yapan tıbbi personel de asli işlerine dönebilecek.

İLK UYGULAMA KÖRFEZ’DE

KİOKS cihazları ilk olarak Körfez Devlet Hastanesi’ne monte edildi ve uygulama bu hastanede başladı. Bu yılın sonuna kadar sistem, ilimizdeki bütün kamuya bağlı sağlık kurumlarında kullanılmaya başlanacak.

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ÖNEMLİ BİR ADIM- İlimizdeki kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kolay Hasta Erişim Sistemi (KİOSK) cihazlarının ilki Körfez Devlet Hastanesi’ne monte edildi. Genel Sekreter Dr.Şenol Ergüney ile Başhekim Dr.Ahmet Sarıışık bu cihazın önünde görülüyor.

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