Kamu işçisi memnun

İLİMİZDE 8.500 KİŞİ
Kamu sektöründeki işçiler ile ilgili toplu sözleşmede, birinci yıl ücretlere %7.5 + % 3.5 zam yapıldı. İkinci yıl da ücretlere % 3.5+3.5 zam verilecek. Zamdan sonra brüt ücreti 3 bin TL’nin altında kalan işçilere 90 TL zam veriliyor. Toplu sözleşme ilimizde Gölcük Tersanesi, MKE, Tübitak, Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet teşkilatında çalışan toplam 8.500 civarında işçiyi ilgilendiriyor.
YILDIZ: MEMNUNUZ
Sözleşme dün Başbakan ve Türk-İş Genel Başkanı tarafından imzalandı. Sözleşme farklarının kısa sürede ödenmesi bekleniyor. Türk Metal Kocaeli Şubesi Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, yeni toplu sözleşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Zam oranı, beklentimizin üzerinde oldu. Memnunuz.”
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