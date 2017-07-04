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Kamu işçisi memnun

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Kamu işçisi memnun
Türk-İş ile hükümet arasında bir süredir devam eden, kamu sektöründe çalışan 200 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2017 yılı toplu sözleşme pazarlığında anlaşmaya varıldı. Kamu işçileri, beklentilerin üzerinde zam aldı.

İLİMİZDE 8.500 KİŞİ

  Kamu sektöründeki işçiler ile ilgili toplu sözleşmede, birinci yıl ücretlere %7.5 + % 3.5 zam yapıldı. İkinci yıl da ücretlere % 3.5+3.5 zam verilecek. Zamdan sonra brüt ücreti 3 bin TL’nin altında kalan işçilere 90 TL zam veriliyor. Toplu sözleşme ilimizde Gölcük Tersanesi, MKE, Tübitak, Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet teşkilatında çalışan toplam 8.500 civarında işçiyi ilgilendiriyor.

YILDIZ: MEMNUNUZ 

Sözleşme dün Başbakan ve Türk-İş Genel Başkanı tarafından imzalandı. Sözleşme farklarının kısa sürede ödenmesi bekleniyor. Türk Metal Kocaeli Şubesi Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, yeni toplu sözleşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Zam oranı, beklentimizin üzerinde oldu. Memnunuz.”

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