Kamu personeli işaret dilini öğrendi 

Temel işaret dili eğitimini tamamlayan kamu personellerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kamu kurumu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen temel işaret dili eğitimi sonuçlandı. İşaret dili tercümanı Müge Deniz tarafından verilen eğitimler fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlen törenle kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Dilek Karaca, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ben kendimi her zaman karşımdakinin yerine koyuyorum. Yaşlıysa yaşlı oluyorum, çocuksa çocuk oluyorum. Birbirimizi iyi anlamamız lazım. Birbirimize değer vermemiz gerekir. Değer verdiğimiz için bu tür kursların öncülüğünü yapıyoruz. Güzel şeyler paylaşıldıkça çoğalır. Şükrün en güzeli paylaşmaktır. Ne kadar paylaşırsak o kadar şükrederiz. Dünyadaki bütün savaşlar kavgalar paylaşmamaktan kaynaklanıyor. Allah paylaşanları sever” dedi.