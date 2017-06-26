Kamu Sen’de kalabalık bayramlaşma

Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliğinin bayramlaşma programı Türk Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşti.

Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Yaşar Şanlı ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Kamu Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Yaşar Şanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Bugün; küskünlükleri, kırgınlıkları yok edecek, milletçe sevgiyle kucaklaşmamıza vesile olacak Ramazan Bayramı’na erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün İslam coğrafyasını kuşatan ateşin; bu bölgede yaşayan milletlerin geçmişte düştükleri gaflet uykusu nedeniyle girdikleri macera sonunda milli birlik ve beraberliklerini kaybetmeleri neticesinde ortaya çıktığı bu gerçeğin de en acımasız örnekleridir. Türkiye Kamu Sen, bu şuuru tarihin ve talihin her anında zihninde ve yüreğinde hissetmenin Medine’sidir. Türkiye Kamu Sen, Allah’ın bizlere lütfettiği güzel vatanımıza sahip çıkmak, milletimizin birlik ve beraberliğinin korunmasına katkıda bulunmak, ülkemizde her alanda adaletin tesis edilmesi için mücadele etmek ve kamu görevlilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat kalitesine ulaşması gayesinin ilânihaye kadrolarıdır. Ne bir koltuk, ne bir maddi kazanç ne de şahsi bir ikbal fırsatı olarak gördüğümüz bu vatan, bizim için, Türk Milletinin can-ı cananını defalarca feda ettiği beş bin yıllık yeryüzü cennetidir. Geride bıraktığımız Ramazan ayının yalnızca açlık ve tokluk anlamında değil, sahip olduğumuz tüm nimetler bağlamında bizleri derin bir tefekkür süzgecinden geçirmiş olmasını ümit ediyorum. Sayısız vatan evladımızı üçer beşer terör belasına kurban verdiğimiz şu günlerde, sahip olduklarımızın kıymetini anlayarak bu değerlerimizi canları pahasına müdafaa eden, vatanımızın bekası için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile terör kurbanlarını bir kez daha rahmetle anıyor; tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.

Ayşegül Kalaycı

