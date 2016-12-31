Kamu Sen’den yeni yıl mesajı: 'Yeni yıl, kardeşlik getirsin’

Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yaşar Şanlı yeni yıl mesajı yayınladı. Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“2017 yılının Ülkemizin ve Milletimizin önünü açacak politikaların üretildiği. "Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu" "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerinin gerçek olduğu bir yıl olması en büyük beklentimizdir. Ayrıca kamuda geçtiğimiz yıllarda bir sendikanın, alt yapısını yaptığı ötekileştirmenin ve kadrolaşmanın son bulması toplumumuzun normalleşmesi adına önemlidir. Eşit yarışma koşullarının sağlandığı Anadolu’nun aynı mahallede top oynayan, aynı iple ip atlayan, aynı bakkala gidip gazoz alan çocuklarının devlete girerken ya da bir makama gelmek isterken ocu bucu diye ayrılmadığı hak edenin hak ettiği yere gelmesini sağlayıcı bir irade bu konuda somut adım olacaktır. Bu vesile ile 2017’nin kan ve gözyaşının son bulduğu yoksulluğun bir daha gelmemek üzere yok edildiği, insan onuru ve haysiyetiyle oynanmadığı ülke sınırlarımızda ve dışında huzurun geldiği, bir yıl olmasını diliyoruz.”

Ayşegül KALAYCI