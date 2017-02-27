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Kamuda çalışanlar dikkat! Düşük not alanlar...

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Kamuda çalışanlar dikkat! Düşük not alanlar...
Kamu personel rejimi yeniden düzenleniyor. Yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak çalışanlara 6 ay ya da 1 yıllık karne verilecek. Başarılı olan personele ek ödeme yapılacak. Karnesi kötü olanın ise sözleşmesi feshedilebilecek.

Hükümet, kamu personel rejiminde yeni bir uygulamaya gidiyor. Buna göre sözleşmeli personele karne verilecek. Değerlendirmede başarılı olan personele ek ödeme yapılacak. Başarısız olan sözleşmeli personelin sözleşmesi ise sonlandırılabilecek. 

6 AYLIK-BİR YILLIK KARNE

Sabah'ın haberine göre, kamu kurum, kuruluşları hizmet gerekleri, iş yükünü dikkate alarak 6 aylık veya bir yıllık değerlendirme dönemleri belirleyecek. Kurum ve kuruluşlar A, B, C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapacak. Kurumun, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejik görevlerdeki performansını en yakın amir değerlendirecek. Kurumlar kimlerin görevlerini değerlendireceğine kendileri karar verecek.

Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyinde 360 derece değerlendirme modeli uygulanacak. Başarı değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

BAŞARI ÜCRETİ ÖDENECEK

Personelin durumu, görevde yükselmelerinde, kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, yurtdışı görevlendirmelerinde değerlendirilecek. Sözleşmeli personele başarı ücreti ödemesi yapılacak. Birbirini takip eden üç değerlendirme döneminin en az ikisinde başarı puanı D olan personel hakkında görev veya görev yeri değişikliği, sözleşmesinin sonlandırılması gibi tedbir alınacak.

Kurumsal yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığı'ndan uygun görüş alınarak yürürlüğe konulacak. Karnede A, B,C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapılacak. Karnesi A, B olana yurtdışı görevlerde önceliğin yanı sıra başarı ücreti ödenecek. Karnesi C, D olanlar için ise eksiklikleri dikkate alınarak gelişim planları hazırlanacak. Üç değerlendirme döneminin en az ikisinde D düzeyde olan personel hakkında tedbirler alınacak. Gerekli görüldüğünde sözleşmeli personelin sözleşmesi sonlandırılabilecek.

Kamu personeline karne sistemine ilişkin taslak 8-9 Mart'ta yapılacak çalıştayda masaya yatırılacak. Kaldırılan sicil sistemi yerine kamuda performansı dikkate alan bir değerlendirme sistemi için performans değerlendirme kılavuzu hazırlanacak.

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