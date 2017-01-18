Kamulaştırma bölgelerinde köylü vatandaş çok sıkıntılı 

Bu konuyu ilk kez bir iki hafta önce bu sütunlarda yazmıştım. İlimizin köylerinden birkaç okur aramış, onların sesini duyurmak istemiştim. İtiraf ediyorum. Konunun bizim kentimizde bu kadar çok insanı ilgilendirdiğini ve bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.

Kamulaştırma kararı alınan bölgelerde arazisi bulunan, bu araziyi ekerek geçimini sağlayan insanlar, “Devlet arazimizi kamulaştıracak, Boşu boşuna ekip masrafa girmeyelim” diye düşünmüş, geçen yıl zarar etmişti. Ama devletin “Acilen kamulaştıracağım” dediği alanlarla ilgili işlemler yapılmadı. Köylüye arazisinin parası ödenmedi. Hatta, kamulaştırmanın yapılıp, yapılmayacağı konusunda vatandaş kimseden bilgi alamıyor. Ben söz konusu yazıyı yazdıktan sonra inanılmaz geri dönüş aldım.

Derince’nin, Körfez’in kuzeyinde, İzmit’in kuzeyinde, Kandıra köylerinde, Kartepe, Başiskele, Gölcük sırtlarında çeşitli nedenlerle devletin “Kamulaştırma”, hem de “Acil kamulaştırma” kararı aldığı araziler var. Kimi Kuzey Marmara Otoyolu için, kimi yeni Hızlı Tren Yolu için, kimi Güney Marmara otoyolu için, kimi İstanbul’a su temin edecek göletler, kimi rüzgar enerjisi üretecek santrallar için.

Kamulaştırma kararı alınan bu arazilerin büyük bölümü, tarım arazisi. Sahipleri, bu arazileri ekiyor, mahsul alıyor, bu mahsulü satıp, geçimini temin ediyor. Ama uzun süre önce devlet, “Ben senin bu arazini satın alacağım” demiş. “Buradan yol geçecek” demiş. Vatandaş, malını devlete vermeye hazır. Ama devlet gelip almıyor, arazinin parasını ödemiyor. Bu bölgelerin her birinde arazi simsarları türemiş. Kimileri vatandaşa, “Senin arazinin kamulaştırmasından vazgeçildi” deniliyor. Eldeki araziyi sahibinden ucuza alıp, sonra devlete pahalı satarak para kazanmayı hedefleyenler var.

Belirsizlik nedeniyle geçen yıl toprağını ekmeyen, üretmeyen köylü, bu sezon da belirsizliğin pençesi altında. Ne yapacağını bilemiyor. Arazisini ekse bir türlü, ekmese gelecek yıl da aç kalacak.

Kocaeli milletvekillerinin, özellikle AK Parti Kocaeli milletvekillerinin, ilimizde tahmin edebileceğinizden çok daha fazla insanı, aileyi, hatta ülke ekonomisini ilgilendiren bu konuda harekete geçmeleri lazım. Köylü vatandaşa devlet “Senin arazini alacağım. Buradan yol geçecek” dediyse, bu söz yerine getirilmeli. Kamulaştırmalar yapılmalı, arazilerin parası sahiplerine ödenmeli.

Kandıra bölgesinde her gün yeni bir dedikodu yayılıyor. Kandıra köylerinde “Şurada gölet yapılacak”, “Burada enerji santrali kurulacak” diye bilgiler yayılıyor. Toprak sahiplerinin kafası karışık. Vatandaş kandırılıyor, vatandaş aldatılıyor. Ya da dedikodulara inanmayıp, devleti bekliyorsa, zarara uğruyor. Ne yapacağını bilemiyor. Böyle çok yer var ilimizde. Çok fazla mağdur köylü, üretici aile var. Tapulu toprakları ellerinde, ama ne ekiyor, ne biçiyor, ne devletin taahhüt ettiği parayı alabiliyor. Daha kötüsü, gelecek yıl ne olacak, öbür yıl ne olacak bunu bile bilmiyor. Hepsi arsa simsarlarının eline bırakılmış.

Bu sorunu acil olarak çözmek gerekiyor.

“Son Dakika”da nihayet güzel haber

Son zamanlarda televizyonlarda haber kanallarını açmaya korkar olmuştuk. Ekranın alt tarafında sık sık kırmızı kuşak içinde “Son Dakika” yazısı çıkıyor, ülkemizin bir bölgesindeki acı olay, terör eylemi duyuluyordu.

Pazartesi günü de hafta kötü haberlerle başladı. Bir Türk kargo uçağı Hongkong’dan İstanbul’a gelirken, yakıt ikmali için Bişkek’e inişe geçtiğinde düşmüştü.

Akşam saatlerinde yine haber kanallarının ekranlarına “Son Dakika” yazısı yazıldı. Diyarbakır Sur’da hain terör bombası patlatılmış, 4 polisimiz şehit olmuştu. Gece yarısına doğru, bütün televizyon kanallarında yine “Son Dakika” yazısı çıktı.

Bu kez, uzun bir aradan sonra iyi haber veriliyordu. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki Reina’yı otomatik tüfekle tarayıp, 39 kişiyi öldüren, Türkiye’de bir iç savaş çıkartmayı hedefleyen terörist, İstanbul Esenyurt’ta saklandığı evde çok başarılı bir operasyonla üstelik sağ olarak ele geçirilmişti.

Özbek terörist Abdülkadir Masharipov’un, Türkiye’yi sarsan kanlı terör eyleminden 17 gün sonra yakalanması, Türkiye açısından çok büyük bir başarı, çok sevindirici bir olaydır. Devlete, devletin kurumlarına güvenin alabildiğine azaldığı bir dönemde, halk açısından moral olmuştur.

Üstelik bu kanlı teröristin sağ olarak yakalanmış olması, terör örgütlerinin hedefinde olan Türkiye üzerinde oynanan oyunların açığa çıkartılması için çok önemlidir. Bu teröristin radikal dinci örgüt üyesi olduğu düşünülüyor. Ama İstanbul Esenyurt’ta, üç genç Afrikalı kadın ile birlikte kaldığı evde yakalanıyor.

Şimdi önemli olan, bu Özbek terörist Masharipov’u konuşturabilmek. Eğer konuşursa, bağlantılarını, arkasındaki gizleri açıklarsa, Türkiye üzerinde oynanan oyunları da çok daha açık biçimde görebileceğiz. Bu büyük başarı nedeniyle, İstanbul polisini ve istihbarat birimlerimizi kutlamamız gerekiyor. Gerçekten önemli bir başarı elde ettiler. Ülkenin moralini yükselttiler.

Tıp Fakültesi Otoparkı’na mutlaka düzen getirilmeli

Kardeşim Nahit’in rahatsızlığı nedeniyle sık sık KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gidip geliyorum. Umuttepe’de, Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde öyle bir otopark sorunu, öyle bir trafik keşmekeşi var ki, İzmit şehir merkezindeki trafik sorunu yanında hiç kalır.

Tıp Fakültesi bahçesindeki otopark alanı ücretli. Ama en küçük bir düzen yok. Alanda görevli yok. Arabasını koyacak yer bulamayanlar, ortalıkta bırakıp gidebiliyorlar. Ya da başka araçların gerektiğinde çıkmasını engelleyecek şekilde bırakabiliyorlar. Müthiş bir başıbozukluk, inanılmaz bir düzensizlik var. Elbette yer altı otoparkı, daha geniş otopark alanları düşünülebilir. Ama önce mevcut duruma bir düzen getirmek lazım. Otopark gelirinin düşük olduğunu sanmıyorum. Birkaç kişi görevlendirilebilir. Arabasını ortalık yerde bırakmak zorunda kalanlardan anahtarı emanet alınabilir. Park yeri arayan, o sıkışıklık içinde dönüp duran araç sürücülerine yer gösterecek elemanlar olabilir. Kaç kere o karmaşa içinde, o kalabalığın arasına hastaneye mal getiren TIR’ların girip çıktığını gördüm. Bazen, Acil’in önüne ambulanslar girmekte zorluk çekiyorlar.

Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bir gün herkesin işi düşebilir. Acil sağlık sorunları olabilir. Otopark sorunu yüzünden bahçede kavgalar çıkıyor. Düzen sağlayacak, o alana biraz disiplin getirecek bazı önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor.

