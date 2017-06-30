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Kamyon bebek ve annesine çarptı! 2 ölü

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Kamyon bebek ve annesine çarptı! 2 ölü
İzmit'te meydana gelen kazada bir kamyon bebek ve annesine çarptı. Kazada henüz isimleri öğrenilemeyen anne ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Kaza bugün 15.30 sıralarında İzmit Otogar ışıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 R 0201 plakalı otomobile henüz plakası bilinmeyen bir kamyon arkadan çarptı. Kaza anında panikleyen otomobilin içerisindeki Pınar Azaklı  8 aylık bebeğini alarak araçtan kendisini attı. Bu esnada otomobile çarpan kamyon, Azaklı ve bebeğini ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen feci kazada bebek olay yerinde, anne ise ağır yaralı olarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayrıntılar gelecek..

Kerim YAVUZ

 

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