Kamyon, servis minibüsüne çarptı: 5 yaralı

Gebze İlçesi'nde, kamyonun yol kenarında duran servis aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Eyüp Örs idaresindeki 41 BF 993 plakalı kamyon, yolun kenarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 5290 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma işlemine başladı. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 2’si Gebze Fatih Devlet Hastanesine, 3’ü ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine gönderildi.

"Duramadık çarptık"

Kaza sırasında kamyonun içinde bulunan Abdulsamet isimli çocuk, "Soldan bir araç bizi sıkıştırdı. Önümüze kırdı. Minibüs yolda duruyordu. Yolda yolcu alıp indiriyordu. Duramadık çarptık" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.