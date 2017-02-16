Kamyoncular kolaylık istiyor

S.S. 4 Nolu Goodyear Taşımacılar Kooperatifi Başkanı ve Başiskele Mehmet Ağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, KOBİ’lere tanınan imkanların, taşıma sektörüne de tanınmasını istedi.

ŞOFÖR SIKINTISI VAR

Tepecik Mahallesi’ndeki Kullar S.S. 4 Nolu Goodyear Taşımacılar Kooperatifi’nde basın açıklaması yapan İsmail Özkar, “Kamyoncuların dertleri büyük. Bu sektör eskiden kaliteliydi, saygındı. Şimdi bir tane muavinlikten şoförlüğe kimseyi çıkartamıyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı yetiştiremiyoruz. Şu anda Kocaeli’de şoför sıkıntısı bile var. Kamyoncular bu ülkenin yükünü taşıyorlar. Taşıdıkları yükün altında kalıyorlar. Her aracı olanın kamyoncusu da dahil, yüzde elli oranında trafik sigortasını yaptırıp trafiğe çıkamıyor. Kaza yapan ve yapmayanlar da aynı parayı veriyor” dedi.

DERDİMİZİ DİNLESİNLER

Kamyoncunun hiç marşa basmadan aylık 3.750 TL gideri olduğunu ifade eden Özkar, şunları söyledi:

“Muavinlikten gelen bir insanım. Otoyollar güzel yapıldı. Ancak bazı yerlerde Bolu çıkışında radarlardan dolayı ceza yiyoruz. Büyüklerimize sesleniyorum, diyoruz ki, hastanelere, iş adamlarına yapılan kolaylığın bizlere de yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerimiz gelsin derdimizi dinlesin. Biz, vekillerimizden gelip sorunlarımızı dinlemelerini istiyoruz”

Kerim YAVUZ