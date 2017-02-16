  • BIST 88.187
  • Altın 146,125
  • Dolar 3,6701
  • Euro 3,9123
  • Kocaeli -7 °C

Kamyoncular kolaylık istiyor

»
Kamyoncular kolaylık istiyor
S.S. 4 Nolu Goodyear Taşımacılar Kooperatifi Başkanı ve Başiskele Mehmet Ağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, KOBİ’lere tanınan imkanların, taşıma sektörüne de tanınmasını istedi.

ŞOFÖR SIKINTISI VAR
Tepecik Mahallesi’ndeki Kullar S.S. 4 Nolu Goodyear Taşımacılar Kooperatifi’nde basın açıklaması yapan İsmail Özkar, “Kamyoncuların dertleri büyük. Bu sektör eskiden kaliteliydi, saygındı. Şimdi bir tane muavinlikten şoförlüğe kimseyi çıkartamıyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı yetiştiremiyoruz. Şu anda Kocaeli’de şoför sıkıntısı bile var. Kamyoncular bu ülkenin yükünü taşıyorlar. Taşıdıkları yükün altında kalıyorlar. Her aracı olanın kamyoncusu da dahil, yüzde elli oranında trafik sigortasını yaptırıp trafiğe çıkamıyor. Kaza yapan ve yapmayanlar da aynı parayı veriyor” dedi.

DERDİMİZİ DİNLESİNLER
Kamyoncunun hiç marşa basmadan aylık 3.750 TL gideri olduğunu ifade eden Özkar, şunları söyledi:
“Muavinlikten gelen bir insanım. Otoyollar güzel yapıldı. Ancak bazı yerlerde Bolu çıkışında radarlardan dolayı ceza yiyoruz. Büyüklerimize sesleniyorum, diyoruz ki, hastanelere, iş adamlarına yapılan kolaylığın bizlere de yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerimiz gelsin derdimizi dinlesin. Biz, vekillerimizden gelip sorunlarımızı dinlemelerini istiyoruz”

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 1396 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandilli'den deprem açıklaması16 Şubat 2017 Perşembe 20:14
  • Ördeğine çocuk gibi bakan sevimli kız16 Şubat 2017 Perşembe 19:45
  • Ağaçkakan Woody gibi gülen sevimli bebek16 Şubat 2017 Perşembe 19:41
  • Son aşamaya gelindi! İzmit Körfezi arınacak16 Şubat 2017 Perşembe 18:31
  • İzmit'te sığırcıkların dansı büyüledi16 Şubat 2017 Perşembe 15:44
  • Vali şehit ailelerini unutmadı16 Şubat 2017 Perşembe 14:53
  • KYÖD 70’nci kuruluş yılı etkinlik programı açıklandı16 Şubat 2017 Perşembe 14:00
  • Perşembe Pazarı'nda fiyatlar oynak16 Şubat 2017 Perşembe 13:55
  • THK, 92’nci yılı kutladı16 Şubat 2017 Perşembe 11:55
  • ‘’Mutlu çocuk huzurlu ailede olur’’16 Şubat 2017 Perşembe 11:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti