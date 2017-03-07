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Kamyonet hırsızı yakalandı

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Kamyonet hırsızı yakalandı
İzmit'te çaldığı kamyonet hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Şubat'ta çalındığı ihbarı yapılan kamyonet, aynı gün Kartepe ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.  Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyoneti çaldığı öne sürülen Ş.T'yi İzmit'te gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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