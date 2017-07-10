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Kamyonet öğrencilerin arasına daldı! 2 ölü,16 yaralı

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Kamyonet öğrencilerin arasına daldı! 2 ölü,16 yaralı
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişeleri yakınında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Yaşları 13 ile 15 arasındaki 91 kız öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafile, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Bursa gezisi için Diyarbakır'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Buradan 2 otobüsle Bursa'ya hareket eden kafiledeki bazı öğrenciler, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda, Orhangazi ile Gemlik arasındaki Karsak gişeleri yakınlarında midelerinin bulandığını söyledi. 

Bunun üzerine öğrenciler, yol kenarında duran otobüslerden indi. Bu sırada aynı istikamette seyreden Sedrettin Eroy idaresindeki kamyonet, yol kenarındaki öğrencilere çarptıktan sonra şarampole devrildi. 

Kazada, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) olay yerinde hayatını kaybetti. Eroy, otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi ile bir öğretmen ve 12 öğrenci de yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar, ambulanslarla Orhangazi, Gemlik ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. 

Ayrıca, tedavi altında bulunan otobüs şoförleri Taşpınar ve Selvi ile kamyonet sürücüsü Eroy hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi.

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