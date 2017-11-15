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Kamyonla otomobil çarpıştı! 2'si ağır 4 yaralı

Kamyonla otomobil çarpıştı! 2'si ağır 4 yaralı

Başiskele Yuvacık sapağı D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı.

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Edinilen bilgiye göre Yuvacık Sapağı D-130 karayolu İzmit istikametinde 41 NF 681 plakalı kamyon ile  34 UU 3765 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle D-130 karayolu Merkez istikametine trafik bir süre kapandı.

Kerim YAVUZ

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